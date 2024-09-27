Повістки від ТЦК поштою – хто їх не отримає

Повістка у поштовій скриньці. Фото: "Експерт"

В Україні продовжується процес вручення повісток через пошту. Але не усім військовозобов’язаним громадянам країни повістки будуть надіслані через поштового оператора.

Про це повідомив адвокат Юрій Танасійчук.

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Процес вручення повісток спрощений

В Україні продовжується процес загальної мобілізації, пов’язаний, зокрема, з оповіщенням громадян повістками — які вручаються як особисто, так і поштою.

За словами Юрія Танасійчука, зараз в Україні спрощено процедуру вручення та підписання повісток.

Кому не надсилатимуть повістки поштою

Адвокат наголосив, що повістки поштою надсилатимуть не усім. Зокрема, такі повістки не отримають громадяни, які порушують правила військового обліку.

"Ухилянти їх точно не отримають. Особи, які переплили Тису, або іншим чином поза межами пунктів пропуску перетнули державний кордон під час війни і покинули країну, теж їх не отримають", — підкреслив Танасійчук.

Нагадаємо, що раніше ми писали, яке покарання загрожує українцям за ігнорування повісток, надісланих поштою.

Також ми повідомляли про те, який вигляд мають повістки поштою, які розсилаються через "Укрпошту".