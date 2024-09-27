Повестки от ТЦК по почте – кто их не получит

Повестка в почтовом ящике. Фото: "Експерт"

В Украине продолжается процесс вручения повесток по почте. Но не всем военнообязанным гражданам страны повестки будут отправлены через почтового оператора.

Об этом сообщил адвокат Юрий Танасийчук.

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Процесс вручения повесток упрощен

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации, связанный, в частности, с оповещением граждан повестками, которые вручаются как лично, так и по почте.

По словам Юрия Танасийчука, сейчас в Украине упрощена процедура вручения и подписания повесток.

Кому не будут отправлять повестки по почте

Адвокат подчеркнул, что повестки по почте будут отправлять не всем. В частности, такие повестки не получат граждане, нарушающие правила военного учета.

"Уклонисты их точно не получат. Лица, которые переплыли Тису или иным образом за пределами пунктов пропуска пересекли государственную границу во время войны и покинули страну, тоже их не получат", — подчеркнул Танасийчук.

Напомним, что ранее мы писали, какое наказание грозит украинцам за игнорирование посланий, посланных по почте.

Также мы сообщали о том, как выглядят повестки по почте, которые рассылаются через "Укрпошту".