Статус в розшуку - чи може громадянин перебувати в розшуку після ВЛК

ТЦК не зняв з розшуку після проходження ВЛК — що робити
Деякі військовозобов’язані громадяни отримали статус "Перебуває у розшуку" навіть попри виконання всіх вимог з боку ТЦК. Для того, аби зняти цей статус, громадянин має надіслати до територіального центру комплектування письмову заяву з відповідним проханням.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Статус "Перебуває у розшуку"
У частини військовозобов’язаних громадян у електронному військово-обліковому документі, застосунку "Резерв+", помилково з’явилася інформація про те, що громадянин перебуває у розшуку.
При цьому від військовозобов’язаного вимагається прийти до ТЦК і оновити військово-облікові дані, хоча громадянин вже навіть пройшов військово-лікарську комісію.
Громадянин поцікавився, чому він має статус "Перебуває у розшуку" попри виконання усіх вимог ТЦК.
Як зняти помилковий статус
"Скоріше за все, ТЦК ще не зняв вас з розшуку, таке трапляється через завантаженість", — пояснив адвокат Юрій Айвазян.
Юрист порекомендував направити до ТЦК письмову заяву із проханням зняти з розшуку, оскільки для нього відсутні підстави.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, де знайти інформацію про розшук від ТЦК.
Також ми повідомляли про те, через скільки ТЦК оголосить в розшук ухилянта.
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