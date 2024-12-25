Статус в розшуку - чи може громадянин перебувати в розшуку після ВЛК

Статус "Перебуває у розшуку" в застосунку "Резерв+". Фото: Ярослав Станчак

Деякі військовозобов’язані громадяни отримали статус "Перебуває у розшуку" навіть попри виконання всіх вимог з боку ТЦК. Для того, аби зняти цей статус, громадянин має надіслати до територіального центру комплектування письмову заяву з відповідним проханням.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Статус "Перебуває у розшуку"

У частини військовозобов’язаних громадян у електронному військово-обліковому документі, застосунку "Резерв+", помилково з’явилася інформація про те, що громадянин перебуває у розшуку.

При цьому від військовозобов’язаного вимагається прийти до ТЦК і оновити військово-облікові дані, хоча громадянин вже навіть пройшов військово-лікарську комісію.

Громадянин поцікавився, чому він має статус "Перебуває у розшуку" попри виконання усіх вимог ТЦК.

Як зняти помилковий статус

"Скоріше за все, ТЦК ще не зняв вас з розшуку, таке трапляється через завантаженість", — пояснив адвокат Юрій Айвазян.

Юрист порекомендував направити до ТЦК письмову заяву із проханням зняти з розшуку, оскільки для нього відсутні підстави.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, де знайти інформацію про розшук від ТЦК.

Також ми повідомляли про те, через скільки ТЦК оголосить в розшук ухилянта.