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ТЦК не зняв з розшуку після проходження ВЛК — що робити

25 грудня 2024 16:33
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Статус в розшуку - чи може громадянин перебувати в розшуку після ВЛК
Статус "Перебуває у розшуку" в застосунку "Резерв+". Фото: Ярослав Станчак
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Деякі військовозобов’язані громадяни отримали статус "Перебуває у розшуку" навіть попри виконання всіх вимог з боку ТЦК. Для того, аби зняти цей статус, громадянин має надіслати до територіального центру комплектування письмову заяву з відповідним проханням.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Статус "Перебуває у розшуку"

У частини військовозобов’язаних громадян у електронному військово-обліковому документі, застосунку "Резерв+", помилково з’явилася інформація про те, що громадянин перебуває у розшуку.

При цьому від військовозобов’язаного вимагається прийти до ТЦК і оновити військово-облікові дані, хоча громадянин вже навіть пройшов військово-лікарську комісію.

Громадянин поцікавився, чому він має статус "Перебуває у розшуку" попри виконання усіх вимог ТЦК.

Як зняти помилковий статус

"Скоріше за все, ТЦК ще не зняв вас з розшуку, таке трапляється через завантаженість", — пояснив адвокат Юрій Айвазян.

Юрист порекомендував направити до ТЦК письмову заяву із проханням зняти з розшуку, оскільки для нього відсутні підстави.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, де знайти інформацію про розшук від ТЦК.

Також ми повідомляли про те, через скільки ТЦК оголосить в розшук ухилянта.

ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані розшук резерв

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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