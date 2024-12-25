Статус в розыске – может ли гражданин находиться в розыске после ВВК

Статус "Находится в розыске" в приложении "Резерв+". Фото: Ярослав Станчак

Некоторые военнообязанные граждане получили статус "Находится в розыске" даже при выполнении всех требований со стороны ТЦК. Для того чтобы снять этот статус, гражданин должен направить в территориальный центр комплектования письменное заявление с соответствующей просьбой.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Статус "Находится в розыске"

У части военнообязанных граждан в электронном военно-учетном документе, приложении "Резерв+", ошибочно появилась информация о том, что гражданин находится в розыске.

При этом от военнообязанного требуется прийти в ТЦК и обновить военно-учетные данные, хотя гражданин уже даже прошел военно-врачебную комиссию.

Гражданин поинтересовался, почему он имеет статус "Находится в розыске", несмотря на выполнение всех требований ТЦК.

Как снять ложный статус

"Скорее всего, ТЦК еще не снял вас с розыска, такое случается из-за загруженности", — пояснил адвокат Юрий Айвазян.

Юрист порекомендовал направить в ТЦК письменное заявление с просьбой снять с розыска, поскольку для него нет оснований.

Напомним, мы ранее писали о том, где найти информацию о розыске от ТЦК.

Также мы сообщали о том, через сколько ТЦК объявит в розыск уклоняющегося.