Військовий квиток — ТЦК не видає документи, скарги

Військовий квиток громадянина України. Фото: "Україна.INFO"

Якщо територіальний центр комплектування не видає громадянину військово-обліковий документ, цьому громадянину треба подати до ТЦК заяву. А якщо і це не подіє, військовозобов’язаний громадянин має право поскаржитися у Міністерство оборони.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Заява до ТЦК

До юристів звернувся громадянин, який розповів, що він пройшов військово-лікарську комісію, планує стати на службу до Збройних сил України, але не може цього зробити, бо територіальний центр комплектування не видає йому військовий квиток.

Громадянин поцікавився, що йому робити у такій ситуації, як вирішити це питання.

"Вам потрібно подати до ТЦК заяву про видачу військово-облікового документа", — пояснив у відповіді юрист Владислав Дерій.

Скарга до військового відомства

Юрист додав, що у випадку, коли територіальний центр комплектування не відреагує і на цей крок з боку громадянина, є інші варіанти розв’язання проблеми з документом.

"Якщо відмовляють — подавайте скаргу до Міноборони", — наголосив Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як поскаржитися на дії ТЦК, який не віддає документи із результатами військово-лікарської комісії.

Додамо, ми повідомляли про те, на які гарячі лінії можна скаржитися на дії територіального центру комплектування.