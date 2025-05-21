Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна ТЦК ТЦК не видає військовий квиток — що робити

ТЦК не видає військовий квиток — що робити

Ua en ru
Дата публікації: 21 травня 2025 00:30
Військовий квиток — ТЦК не видає документи, скарги
Військовий квиток громадянина України. Фото: "Україна.INFO"

Якщо територіальний центр комплектування не видає громадянину військово-обліковий документ, цьому громадянину треба подати до ТЦК заяву. А якщо і це не подіє, військовозобов’язаний громадянин має право поскаржитися у Міністерство оборони.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Реклама
Читайте також:

Заява до ТЦК

До юристів звернувся громадянин, який розповів, що він пройшов військово-лікарську комісію, планує стати на службу до Збройних сил України, але не може цього зробити, бо територіальний центр комплектування не видає йому військовий квиток.

Громадянин поцікавився, що йому робити у такій ситуації, як вирішити це питання.

"Вам потрібно подати до ТЦК заяву про видачу військово-облікового документа", — пояснив у відповіді юрист Владислав Дерій.

Скарга до військового відомства

Юрист додав, що у випадку, коли територіальний центр комплектування не відреагує і на цей крок з боку громадянина, є інші варіанти розв’язання проблеми з документом.

"Якщо відмовляють — подавайте скаргу до Міноборони", — наголосив Дерій.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як поскаржитися на дії ТЦК, який не віддає документи із результатами військово-лікарської комісії.

Додамо, ми повідомляли про те, на які гарячі лінії можна скаржитися на дії територіального центру комплектування.

Міноборони військовий квиток ВЛК ТЦК та СП військово-обліковий документ
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
1 /