Военный билет — ТЦК не выдает документы, жалобы

Военный билет гражданина Украины. Фото: "Україна.INFO"

Если территориальный центр комплектования не выдает гражданину военно-учетный документ, этому гражданину надо подать в ТЦК заявление. А если и это не подействует, военнообязанный гражданин имеет право пожаловаться в Министерство обороны.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Заявление в ТЦК

К юристам обратился гражданин, который рассказал, что он прошел военно-врачебную комиссию, планирует стать на службу в Вооруженные силы Украины, но не может этого сделать, потому что территориальный центр комплектования не выдает ему военный билет.

Гражданин поинтересовался, что ему делать в такой ситуации, как решить этот вопрос.

"Вам нужно подать в ТЦК заявление о выдаче военно-учетного документа", — пояснил в ответе юрист Владислав Дерий.

Жалоба в военное ведомство

Юрист добавил, что в случае, когда территориальный центр комплектования не отреагирует и на этот шаг со стороны гражданина, есть другие варианты решения проблемы с документом.

"Если отказывают — подавайте жалобу в Минобороны", — подчеркнул Дерий.

Напомним, мы ранее писали о том, как пожаловаться на действия ТЦК, который не отдает документы с результатами военно-врачебной комиссии.

Добавим, мы сообщали о том, на какие горячие линии можно жаловаться на действия территориального центра комплектования.