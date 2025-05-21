Военный билет — ТЦК не выдает документы, жалобы

ТЦК не выдает военный билет — что делать
Если территориальный центр комплектования не выдает гражданину военно-учетный документ, этому гражданину надо подать в ТЦК заявление. А если и это не подействует, военнообязанный гражданин имеет право пожаловаться в Министерство обороны.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Заявление в ТЦК
К юристам обратился гражданин, который рассказал, что он прошел военно-врачебную комиссию, планирует стать на службу в Вооруженные силы Украины, но не может этого сделать, потому что территориальный центр комплектования не выдает ему военный билет.
Гражданин поинтересовался, что ему делать в такой ситуации, как решить этот вопрос.
"Вам нужно подать в ТЦК заявление о выдаче военно-учетного документа", — пояснил в ответе юрист Владислав Дерий.
Жалоба в военное ведомство
Юрист добавил, что в случае, когда территориальный центр комплектования не отреагирует и на этот шаг со стороны гражданина, есть другие варианты решения проблемы с документом.
"Если отказывают — подавайте жалобу в Минобороны", — подчеркнул Дерий.
Напомним, мы ранее писали о том, как пожаловаться на действия ТЦК, который не отдает документы с результатами военно-врачебной комиссии.
Добавим, мы сообщали о том, на какие горячие линии можно жаловаться на действия территориального центра комплектования.
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