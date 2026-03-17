ТЦК не надасть відстрочку сину загиблих на війні цивільних

Загибель близьких родичів на війні зазвичай є реальною підставою для отримання відстрочки від мобілізації. Але право на це мають члени родини загиблих військовослужбовців Сил оборони України. Юристи пояснили, які перспективи щодо відстрочки мають родичі загиблих цивільних осіб.

Загиблі на війні цивільні батьки

Відстрочка від мобілізації у особливий період надається з різноманітних причин. Однією із причин може стати загибель на війні близьких родичів.

Ця норма стосується тих родичів (батьки, діти, чоловік / дружина, рідні чи неповнорідні брати та сестри), які брали участь у захисті Батьківщини у складі Сил оборони України. Тобто військовослужбовців ЗСУ, НГУ, ДПСУ та інших силових структур.

До юристів звернувся громадянин, який втратив на війні обох батьків. За словами чоловіка, вони не брали участі у бойових діях у військовому статусі, а були звичайними цивільними особами, яких убили представники російських окупаційних військ.

Громадянин поцікавився, чи має він у зв’язку із загибеллю батьків на війні право на відстрочку від мобілізації. Думки юристів з цього питання розділилися, але загальна позиція є скептичною щодо можливості отримати відстрочку.

Відмова і судова перспектива у питанні відстрочки

Так, адвокат В’ячеслав Кирда заявив: "Вам не нададуть відстрочку у зв'язку із даними обставинами". Інший юрист, Владислав Дерій, був менш категоричним, зазначивши: "На жаль, шанси отримати відстрочку надзвичайно низькі, адже таке право мають лише родичі загиблих військових".

Адвокат Юрій Айвазян, назвавши ситуацію прогнозовано складною, наголосив при цьому, що громадянин принаймні має право спробувати. Айвазян підкреслив: "Ви можете подати заяву про надання відстрочки через ЦНАП, проте, отримаєте відмову від комісії при ТЦК. Надалі Ви матимете право оскаржити таку відмову у судовому порядку".

Для того, аби оскаржити у судовому порядку відмову, громадянин має надати суду відповідні документи. Це, зокрема, документи, які підтверджують родинні зв’язки із загиблими, а також довідку про обставини загибелі батьків.

Громадяни України можуть отримати відстрочку від мобілізації, якщо на фронті загинув їх близький родич. Для оформлення відстрочки необхідно звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) з пакетом документів, що підтверджують родинні зв'язки із загиблим.

Близькі родичі загиблих військовослужбовців мають право на відстрочку від мобілізації. Продовження такої відстрочки, згідно із чинним законодавством, має відбуватися автоматично, але на практиці є нюанси.