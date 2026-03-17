ТЦК не предоставит отсрочку сыну погибших на войне гражданских

Гибель близких родственников на войне обычно является реальным основанием для получения отсрочки от мобилизации. Но право на это имеют члены семьи погибших военнослужащих Сил обороны Украины. Юристы объяснили, какие перспективы по отсрочке имеют родственники погибших гражданских лиц.

Погибшие на войне гражданские родители

Отсрочка от мобилизации в особый период предоставляется по различным причинам. Одной из причин может стать гибель на войне близких родственников.

Эта норма касается тех родственников (родители, дети, муж / жена, родные или неполнородные братья и сестры), которые принимали участие в защите Родины в составе Сил обороны Украины. То есть военнослужащих ВСУ, НГУ, ГПСУ и других силовых структур.

К юристам обратился гражданин, который потерял на войне обоих родителей. По словам мужчины, они не участвовали в боевых действиях в военном статусе, а были обычными гражданскими лицами, которых убили представители российских оккупационных войск.

Гражданин поинтересовался, имеет ли он в связи с гибелью родителей на войне право на отсрочку от мобилизации. Мнения юристов по этому вопросу разделились, но общая позиция является скептической относительно возможности получить отсрочку.

Отказ и судебная перспектива в вопросе отсрочки

Так, адвокат Вячеслав Кирда заявил: "Вам не предоставят отсрочку в связи с данными обстоятельствами". Другой юрист, Владислав Дерий, был менее категоричным, отметив: "К сожалению, шансы получить отсрочку чрезвычайно низкие, ведь такое право имеют только родственники погибших военных".

Адвокат Юрий Айвазян, назвав ситуацию прогнозируемо сложной, отметил при этом, что гражданин по крайней мере имеет право попробовать. Айвазян подчеркнул: "Вы можете подать заявление о предоставлении отсрочки через ЦПАУ, однако, получите отказ от комиссии при ТЦК. В дальнейшем Вы будете иметь право обжаловать такой отказ в судебном порядке".

Для того, чтобы обжаловать в судебном порядке отказ, гражданин должен предоставить суду соответствующие документы. Это, в частности, документы, подтверждающие родственные связи с погибшими, а также справку об обстоятельствах гибели родителей.

