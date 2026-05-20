ТЦК не може направити людину з інвалідністю на ВЛК

Громадяни, які перебувають на військовому обліку, мають регулярно проходити військово-лікарську комісію. Під час дії воєнного стану регулярність ВЛК є щорічною. Але громадян, які мають встановлену інвалідність, не мають права направляти на військово-лікарську комісію.

ВЛК в процесі мобілізації та військового обліку

Військово-лікарська комісія є одним із ключових елементів військового обліку в мирний час. Під час війни і дії воєнного стану саме на результатах військово-лікарської комісії базується процес мобілізації.

Військово-лікарська комісія є процесом регулярним. Так, у мирний час громадянам на військовому обліку потрібно було проходити ВЛК раз на п’ять років.

У особливий період періодичність військово-лікарської комісії різко змінилася. Зараз ВЛК треба проходити щороку.

Інвалідність скасовує направлення на ВЛК

До юристів звернувся громадянин, який має третю групу інвалідності. Чоловік поцікавився, що на нього може чекати під час зустрічі з групою оповіщення ТЦК.

Зокрема, чи можуть направити його на військово-лікарську комісію. Громадянин наголосив, що формальну відстрочку він ще не оформив.

Юристи, коментуючи цю ситуацію, зазначили, що група оповіщення не має права застосовувати жодні санкції такого громадянина. Юрист Владислав Дерій підкреслив: "Вас не мають права направляти на ВЛК, навіть якщо Ви не маєте оформленої відстрочки".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, чи є порушенням військового обліку затягування проходження ВЛК.

Якщо військовозобов’язаний громадянин через велику кількість додаткових обстежень перевищить термін проходження військово-лікарської комісії, це не буде вважатися порушенням військового обліку. Але для цього йому потрібно звернутися до ТЦК і надати відповідні документи.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що військовому, аби отримати направлення на ВЛК, треба звертатися треба у медсанчастину.

Військовослужбовці, як і військовозобов’язані, теж мають право на проходження військово-лікарської комісії. Але спочатку військовому потрібно пройти процес лікування, якщо він має проблеми зі здоров’ям. Тільки після завершення лікування військовослужбовця відправлять на ВЛК.