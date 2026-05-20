Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК ТЦК не может направить человека с инвалидностью на ВВК

ТЦК не может направить человека с инвалидностью на ВВК

Ua ru
Дата публикации 20 мая 2026 23:12
ТЦК не может направить человека с инвалидностью на ВВК
Военно-врачебная комиссия. Фото: "МикВісті"

Граждане, состоящие на воинском учете, должны регулярно проходить военно-врачебную комиссию. Во время действия военного положения регулярность ВВК является ежегодной. Но граждан, которые имеют установленную инвалидность, не имеют права направлять на военно-врачебную комиссию.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

ВВК в процессе мобилизации и воинского учета

Военно-врачебная комиссия является одним из ключевых элементов воинского учета в мирное время. Во время войны и действия военного положения именно на результатах военно-врачебной комиссии базируется процесс мобилизации.

Военно-врачебная комиссия является процессом регулярным. Так, в мирное время гражданам на воинском учете нужно было проходить ВВК раз в пять лет.

В особый период периодичность военно-врачебной комиссии резко изменилась. Сейчас ВВК надо проходить каждый год.

Читайте также:

Инвалидность отменяет направление на ВВК

К юристам обратился гражданин, имеющий третью группу инвалидности. Мужчина поинтересовался, что его может ждать во время встречи с группой оповещения ТЦК.

В частности, могут ли направить его на военно-врачебную комиссию. Гражданин отметил, что формальную отсрочку он еще не оформил.

Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что группа оповещения не имеет права применять никакие санкции к такому гражданину. Юрист Владислав Дерий подчеркнул: "Вас не имеют права направлять на ВВК, даже если Вы не имеете оформленной отсрочки".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, является ли нарушением воинского учета затягивание прохождения ВВК.

Если военнообязанный гражданин из-за большого количества дополнительных обследований превысит срок прохождения военно-врачебной комиссии, это не будет считаться нарушением воинского учета. Но для этого ему нужно обратиться в ТЦК и предоставить соответствующие документы.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что военному, чтобы получить направление на ВВК, надо обращаться надо в медсанчасть.

Военнослужащие, как и военнообязанные, тоже имеют право на прохождение военно-врачебной комиссии. Но сначала военному нужно пройти процесс лечения, если он имеет проблемы со здоровьем. Только после завершения лечения военнослужащего отправят на ВВК.

военный учет ВВК лицо с инвалидностью
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации