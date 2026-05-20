ТЦК не может направить человека с инвалидностью на ВВК

Военно-врачебная комиссия.

Граждане, состоящие на воинском учете, должны регулярно проходить военно-врачебную комиссию. Во время действия военного положения регулярность ВВК является ежегодной. Но граждан, которые имеют установленную инвалидность, не имеют права направлять на военно-врачебную комиссию.

ВВК в процессе мобилизации и воинского учета

Военно-врачебная комиссия является одним из ключевых элементов воинского учета в мирное время. Во время войны и действия военного положения именно на результатах военно-врачебной комиссии базируется процесс мобилизации.

Военно-врачебная комиссия является процессом регулярным. Так, в мирное время гражданам на воинском учете нужно было проходить ВВК раз в пять лет.

В особый период периодичность военно-врачебной комиссии резко изменилась. Сейчас ВВК надо проходить каждый год.

Инвалидность отменяет направление на ВВК

К юристам обратился гражданин, имеющий третью группу инвалидности. Мужчина поинтересовался, что его может ждать во время встречи с группой оповещения ТЦК.

В частности, могут ли направить его на военно-врачебную комиссию. Гражданин отметил, что формальную отсрочку он еще не оформил.

Юристы, комментируя эту ситуацию, отметили, что группа оповещения не имеет права применять никакие санкции к такому гражданину. Юрист Владислав Дерий подчеркнул: "Вас не имеют права направлять на ВВК, даже если Вы не имеете оформленной отсрочки".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, является ли нарушением воинского учета затягивание прохождения ВВК.

Если военнообязанный гражданин из-за большого количества дополнительных обследований превысит срок прохождения военно-врачебной комиссии, это не будет считаться нарушением воинского учета. Но для этого ему нужно обратиться в ТЦК и предоставить соответствующие документы.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, что военному, чтобы получить направление на ВВК, надо обращаться надо в медсанчасть.

Военнослужащие, как и военнообязанные, тоже имеют право на прохождение военно-врачебной комиссии. Но сначала военному нужно пройти процесс лечения, если он имеет проблемы со здоровьем. Только после завершения лечения военнослужащего отправят на ВВК.