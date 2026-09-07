Що робити, якщо ТЦК зупиняє під час сирени: права громадян

Працівник ТЦК та СП спілкується з громадянином. Фото: Reuters

Представникам ТЦК та СП категорично заборонено затримувати людей на вулицях або заважати їм іти до укриттів під час повітряної тривоги. Міністерство оборони підтвердило, що такі дії патрулів є незаконними та несуть пряму загрозу в умовах воєнного стану.

Таку відповідь Міністерство оборони України надало на інформаційний запит-роз'яснення від нардепа Олексія Гончаренко, передає Новини.LIVE.

Реклама

ТЦК не може зупиняти чоловіків під час сирени

Міністерство оборони України чітко роз'яснило, що працівники ТЦК та СП не мають жодного юридичного права зупиняти громадян у публічних місцях під час оголошення повітряної тривоги. Патрулям суворо заборонено утримувати людей на вулицях або створювати будь-які перешкоди на їхньому шляху до захисних споруд.

Відповідна офіційна позиція відомства була викладена у листі заступниці міністра оборони Любові Галан від 26 серпня 2026 року.

Відповідь на запит. Фото: скриншот

Цей документ став прямою відповіддю на запит Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради під керівництвом народного депутата Олексія Гончаренка.

Читайте також:

Відповідь на запит. Фото: скриншот

Наразі ні Генеральний штаб, ні саме міністерство не мають окремих директив, які б детально прописували алгоритм поведінки груп оповіщення безпосередньо під час сирен.

Тому військові патрулі зобов'язані керуватися загальним законодавством, насамперед нормами цивільного захисту. Згідно зі статтями 20 та 32 відповідного Кодексу, безпека людей є пріоритетним завданням, а виконання вимог цивільного захисту залишається обов'язковим для всіх без винятку на території України.

"Законодавством не передбачено повноважень військовослужбовців складу груп оповіщення ТЦК та СП зупиняти, утримувати чи затримувати громадян у публічних місцях або перешкоджати їх прямуванню до укриття під час дії сигналу "Повітряна тривога"", — констатується у тексті урядового документа.

Чи може ТЦК перевіряти документи в укриттях

Водночас Міноборони звернуло увагу, що законодавство не містить жодної норми, яка б не дозволяла ТЦК здійснювати заходи оповіщення чи зобов'язувала зупиняти перевірку військово-облікових документів після того, як вони разом із цивільними опинилися в укритті. Тому працівникам військкоматів дозволено вручати повістки та перевіряти військово-облікові документи в укриттях.

Загальна відповідальність за дії та безпеку особового складу груп оповіщення покладається на їхніх командирів, що регламентується статтями 11, 16, 28 та 59 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил.

Новини.LIVE писали раніше, що перевірки з боку працівників ТЦК на пасажирів маршруток і таксі не мають твердого юридичного обґрунтування. Коли патрулі зупиняють авто, вони взаємодіють виключно з водієм як учасником руху, тому вимога пред'явити військово-облікові документи до людей у салоні без конкретних доказів правопорушення є виходом за межі службових повноважень.

Водночас закон чітко обмежує перелік поважних причин, через які можна відкласти прихід за повісткою. Громадянин має право не прийти за повісткою до ТЦК, якщо його спіткала раптова тяжка хвороба, смерть близького родича, стихійне лихо або активні обстріли. Проте ці обставини не звільняють від обов'язку остаточно.