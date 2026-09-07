Что делать, если ТЦК останавливает транспорт во время сирены: права граждан

Сотрудник ТЦК и СП общается с гражданином. Фото: Reuters

Представителям ТЦК и СП категорически запрещено задерживать людей на улицах или мешать им направляться в укрытия во время воздушной тревоги. Министерство обороны подтвердило, что такие действия патрулей являются незаконными и представляют прямую угрозу в условиях военного положения.

Такой ответ Министерство обороны Украины дало на информационный запрос-разъяснение от народного депутата Алексея Гончаренко, передает Новини.LIVE.

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ТЦК не может останавливать мужчин во время сирены

Министерство обороны Украины четко разъяснило, что сотрудники ТЦК и СП не имеют никакого юридического права останавливать граждан в общественных местах во время объявления воздушной тревоги. Патрулям строго запрещено удерживать людей на улицах или создавать какие-либо препятствия на их пути к защитным сооружениям.

Соответствующая официальная позиция ведомства была изложена в письме заместителя министра обороны Любови Галан от 26 августа 2026 года.

Ответ на запрос. Фото: скриншот

Этот документ стал прямым ответом на запрос Временной следственной комиссии Верховной Рады под руководством народного депутата Алексея Гончаренко.

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Ответ на запрос. Фото: скриншот

На данный момент ни у Генерального штаба, ни у самого министерства нет отдельных директив, которые бы подробно прописывали алгоритм поведения групп оповещения непосредственно во время звучания сирен.

Поэтому военные патрули обязаны руководствоваться общим законодательством, прежде всего нормами гражданской защиты. Согласно статьям 20 и 32 соответствующего Кодекса, безопасность людей является приоритетной задачей, а выполнение требований гражданской защиты остается обязательным для всех без исключения на территории Украины.

"Законодательством не предусмотрены полномочия военнослужащих, входящих в состав групп оповещения ТЦК и СП, останавливать, удерживать или задерживать граждан в общественных местах или препятствовать их продвижению к укрытию во время действия сигнала "Воздушная тревога", — констатируется в тексте правительственного документа.

Может ли ТЦК проверять документы в укрытиях

В то же время Минобороны обратило внимание на то, что законодательство не содержит ни одной нормы, которая бы не позволяла ТЦК осуществлять меры оповещения или обязывала прекращать проверку военно-учетных документов после того, как они вместе с гражданскими лицами оказались в укрытии. Поэтому сотрудникам военкоматов разрешено вручать повестки и проверять военно-учетные документы в укрытиях.

Общая ответственность за действия и безопасность личного состава групп оповещения возлагается на их командиров, что регламентируется статьями 11, 16, 28 и 59 Устава внутренней службы Вооруженных Сил.

Новини.LIVE ранее писали, что проверки со стороны сотрудников ТЦК в отношении пассажиров маршруток и такси не имеют твердого юридического обоснования. Когда патрули останавливают автомобиль, они взаимодействуют исключительно с водителем как участником дорожного движения, поэтому требование предъявить военно-учетные документы у людей в салоне без конкретных доказательств правонарушения выходит за пределы служебных полномочий.

В то же время закон четко ограничивает перечень уважительных причин, по которым можно отложить явку по повестке. Гражданин имеет право не явиться по повестке в ТЦК, если его постигла внезапная тяжелая болезнь, смерть близкого родственника, стихийное бедствие или активные обстрелы. Однако эти обстоятельства не освобождают от обязанности окончательно.