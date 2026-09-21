Лише 20% авто ТЦК на Рівненщині обладнані камерами

Працівники ТЦК та СП саджають чоловіка в автобус. Фото ілюстративне: кадр із відео

У Рівненській області автомобілі представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) обладнані камерами відеоспостереження приблизно лише на 20%. Водночас там обіцяють довести цю справу до кінця, щоб усі авто мали камери.

Про це заявив тимчасово виконуючий обов'язки начальника Рівненського обласного ТЦК Віталій Плахотнюк, передає Новини.LIVE з посиланням на Rivne Media.

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Що сказали у ТЦК про обладнання авто камерами

Під час засідання тимчасово слідчої комісії Верховної Ради України, Віталій Плахотнюк розповів, як йдуть справи у цьому питанні.

"Працюємо над цим. Станом на зараз відсотків 20 лише обладнанні, решту — дообладнують", — заявив посадовець ТЦК.

Після цього ТСК попросили Віталія Плахотнюка довести цей момент до 100%.

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