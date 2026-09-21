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Головна ТЦК ТЦК на Рівненщині: камерами обладнання лише 20% авто

ТЦК на Рівненщині: камерами обладнання лише 20% авто

Ua ru
21 вересня 2026 07:30
Лише 20% авто ТЦК на Рівненщині обладнані камерами
Працівники ТЦК та СП саджають чоловіка в автобус. Фото ілюстративне: кадр із відео

У Рівненській області автомобілі представників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) обладнані камерами відеоспостереження приблизно лише на 20%. Водночас там обіцяють довести цю справу до кінця, щоб усі авто мали камери.

Про це заявив тимчасово виконуючий обов'язки начальника Рівненського обласного ТЦК Віталій Плахотнюк, передає Новини.LIVE з посиланням на Rivne Media.

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Що сказали у ТЦК про обладнання авто камерами

Під час засідання тимчасово слідчої комісії Верховної Ради України, Віталій Плахотнюк розповів, як йдуть справи у цьому питанні.

"Працюємо над цим. Станом на зараз відсотків 20 лише обладнанні, решту — дообладнують", — заявив посадовець ТЦК.

Після цього ТСК попросили Віталія Плахотнюка довести цей момент до 100%.

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Як повідомляли Новини.LIVE, штрафи під час мобілізаційних заходів отримають не лише громадяни, але й працівники ТЦК. Зокрема, вже є приклади судових рішень, коли військових штрафували за відключені бодікамери.

Також ми писали, що у Львівській ОТЦК заявили, що висновок ВЛК про непридатність не є підставою для відмови в укладенні контракту. Зокрема, контракт доступний укласти навіть тим, хто має проблеми зі здоров'ям.

Рівненська область мобілізація автомобіль ТЦК та СП камера
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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