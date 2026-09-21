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Главная ТЦК ТЦК в Ровенской области: камерами оснащены лишь 20 % автомобилей

ТЦК в Ровенской области: камерами оснащены лишь 20 % автомобилей

Ua ru
21 сентября 2026 07:30
Лишь 20 % автомобилей ТЦК в Ровенской области оснащены камерами
Сотрудники ТЦК и СП сажают мужчину в автобус. Фото иллюстративное: кадр из видео

В Ровенской области автомобили сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) оснащены камерами видеонаблюдения лишь примерно на 20 %. В то же время там обещают довести это дело до конца, чтобы все автомобили были оборудованы камерами.

Об этом заявил временно исполняющий обязанности начальника Ровенского областного ТЦК Виталий Плахотнюк, передает Новини.LIVE со ссылкой на Rivne Media.

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Что сказали в ТЦК об оснащении автомобилей камерами

Во время заседания временной следственной комиссии Верховной Рады Украины Виталий Плахотнюк рассказал, как обстоят дела в этом вопросе.

"Работаем над этим. На данный момент камерами оснащено лишь 20 процентов автомобилей, остальные — дооснащаются", — заявил чиновник ТЦК.

После этого ВСК попросили Виталия Плахотнюка довести этот показатель до 100%.

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Как сообщали Новини.LIVE, штрафы во время мобилизационных мероприятий будут налагаться не только на граждан, но и на сотрудников ТЦК. В частности, уже есть примеры судебных решений, когда военных штрафовали за отключенные бодикамеры.

Также мы писали, что во Львовской ОТЦК заявили, что заключение ВЛК о негодности не является основанием для отказа в заключении контракта. В частности, контракт можно заключить даже тем, у кого есть проблемы со здоровьем.

Ровенская область мобилизация автомобиль ТЦК и СП камера
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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