Перевірка документів ТЦК - у ВР пропонують заборонити перевірку документів на вулиці

Працівники територіальних центрів комплектування можуть втратити право перевірки документів за межами своїх будівель. У Верховній Раді з’явився відповідний законопроєкт.
Хто пропонує припинити "бусифікацію"
У територіальних центрів комплектування можуть відібрати право перевіряти документи і затримувати громадян на вулиці, взагалі за межами будівель ТЦК.
Відповідний законопроєкт подав у Верховній Раді народний депутат Олексій Гончаренко.
Опозиційний нардеп заявив, що ситуацію із ТЦК потрібно кардинально змінювати.
Аргументація проти роботи ТЦК на вулиці
"Сьогодні ТЦК - це вже не про мобілізацію, а про корупцію і "бусифікацію". Це відверте зловживання владою, коли ловлять людей на вулицях, забирають з відстрочками, з інвалідностями, оформлюють "придатність" за кілька хвилин", — підкреслив у своїй заяві Гончаренко.
Він нагадав, що зафіксовані сотні незаконних затримань, скандалів за участі працівників ТЦК.
"Мобілізація має бути законною, прозорою і справедливою. Без корупції, без насильства, без "бусів", — наголосив депутат.
