ТЦК можуть позбавити права перевірки документів на вулиці

Дата публікації: 24 жовтня 2025 00:30
Оновлено: 18:04
Перевірка документів ТЦК - у ВР пропонують заборонити перевірку документів на вулиці
Робота групи оповіщення ТЦК. Фото: Львівський обласний ТЦК

Працівники територіальних центрів комплектування можуть втратити право перевірки документів за межами своїх будівель. У Верховній Раді з’явився відповідний законопроєкт.

Про це нардеп написав у себе в Telegram-каналі.

Хто пропонує припинити "бусифікацію"

У територіальних центрів комплектування можуть відібрати право перевіряти документи і затримувати громадян на вулиці, взагалі за межами будівель ТЦК.

Відповідний законопроєкт подав у Верховній Раді народний депутат Олексій Гончаренко.

Опозиційний нардеп заявив, що ситуацію із ТЦК потрібно кардинально змінювати.

Аргументація проти роботи ТЦК на вулиці

"Сьогодні ТЦК - це вже не про мобілізацію, а про корупцію і "бусифікацію". Це відверте зловживання владою, коли ловлять людей на вулицях, забирають з відстрочками, з інвалідностями, оформлюють "придатність" за кілька хвилин", — підкреслив у своїй заяві Гончаренко.

Він нагадав, що зафіксовані сотні незаконних затримань, скандалів за участі працівників ТЦК.

"Мобілізація має бути законною, прозорою і справедливою. Без корупції, без насильства, без "бусів", — наголосив депутат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можуть групи оповіщень ТЦК заходити на приватні території.

Додамо, ми повідомляли про те, що для працівників ТЦК з груп оповіщень запровадили обовʼязкове носіння боді-камер з 1 вересня 2025 року.

Олексій Гончаренко мобілізація законопроєкт ТЦК та СП бусифікація
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
