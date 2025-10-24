Видео
Главная ТЦК ТЦК могут лишить права проверки документов на улице

ТЦК могут лишить права проверки документов на улице

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 00:30
обновлено: 18:04
Проверка документов ТЦК - в ВР предлагают запретить проверку документов на улице
Работа группы оповещения ТЦК. Фото: Львовский областной ТЦК

Работники территориальных центров комплектования могут потерять право проверки документов за пределами своих зданий. В Верховной Раде появился соответствующий законопроект.

Об этом нардеп написал у себя в Telegram-канале.

Читайте также:

Кто предлагает прекратить "бусификацию"

У территориальных центров комплектования могут отобрать право проверять документы и задерживать граждан на улице, вообще за пределами зданий ТЦК.

Соответствующий законопроект подал в Верховной Раде народный депутат Алексей Гончаренко.

Оппозиционный нардеп заявил, что ситуацию с ТЦК нужно кардинально менять.

Аргументация против работы ТЦК на улице

"Сегодня ТЦК - это уже не о мобилизации, а о коррупции и "бусификации". Это откровенное злоупотребление властью, когда ловят людей на улицах, забирают с отсрочками, с инвалидностями, оформляют "годность" за несколько минут", — подчеркнул в своем заявлении Гончаренко.

Он напомнил, что зафиксированы сотни незаконных задержаний, скандалов с участием работников ТЦК.

"Мобилизация должна быть законной, прозрачной и справедливой. Без коррупции, без насилия, без "бусов", — подчеркнул депутат.

Напомним, мы ранее писали о том, могут ли группы оповещений ТЦК заходить на частные территории.

Добавим, мы сообщали о том, что для работников ТЦК из групп оповещений ввели обязательное ношение боди-камер с 1 сентября 2025 года.

Алексей Гончаренко мобилизация законопроект ТЦК и СП бусификация
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
