Проверка документов ТЦК - в ВР предлагают запретить проверку документов на улице

Работа группы оповещения ТЦК. Фото: Львовский областной ТЦК

Работники территориальных центров комплектования могут потерять право проверки документов за пределами своих зданий. В Верховной Раде появился соответствующий законопроект.

Об этом нардеп написал у себя в Telegram-канале.

У территориальных центров комплектования могут отобрать право проверять документы и задерживать граждан на улице, вообще за пределами зданий ТЦК.

Соответствующий законопроект подал в Верховной Раде народный депутат Алексей Гончаренко.

Оппозиционный нардеп заявил, что ситуацию с ТЦК нужно кардинально менять.

Аргументация против работы ТЦК на улице

"Сегодня ТЦК - это уже не о мобилизации, а о коррупции и "бусификации". Это откровенное злоупотребление властью, когда ловят людей на улицах, забирают с отсрочками, с инвалидностями, оформляют "годность" за несколько минут", — подчеркнул в своем заявлении Гончаренко.

Он напомнил, что зафиксированы сотни незаконных задержаний, скандалов с участием работников ТЦК.

"Мобилизация должна быть законной, прозрачной и справедливой. Без коррупции, без насилия, без "бусов", — подчеркнул депутат.

