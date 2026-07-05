ТЦК двічі оштрафував чоловіка за одне порушення: суд скасував постанову

Чоловік в ТЦК. Фото ілюстративне: УНІАН

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

У Вінниці територіальний центр комплектування двічі оштрафував чоловіка за непроходження повторної військово-лікарської комісії. Йдеться про штрафи у розмірі 17 тисяч гривень. Суд скасував постанову та пояснив, чому це неможливо.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових справ, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

Позивача ще у 1990-х роках визнали непридатним до служби в мирний період та обмежено придатним під час війни за станом здоров’я. Після змін у законодавстві, якими скасували статус "обмежено придатний", його зобовʼязали повторно пройти медичне обстеження для визначення придатності до військової служби.

У листопаді минулого року він оновив військово-облікові дані через "Резерв+" та отримав електронне направлення на ВЛК. Під час проходження медичного огляду його доставили до ТЦК, де на нього склали протокол про адмінправопорушення через невиконання обовʼязку пройти повторне медобстеження. Після цього чоловік продовжив ВЛК та був направлений на додаткові обстеження, а також проходив стаціонарне лікування.

Наприкінці грудня 2025 року після проходження ВЛК його знову доставили до ТЦК та наклали ще один штраф за одне і те ж порушення. Йдеться про 17 тисяч гривень.

Що вирішив суд

У ході розгляду справи суд з’ясував, що ще 21 листопада 2025 року щодо цього чоловіка вже було ухвалено інше рішення — його притягнули до адміністративної відповідальності та призначили штраф у сумі 17 тисяч гривень за непроходження повторного медичного огляду.

Обставини справи є триваючим правопорушенням, яке охоплюється одними й тими самими діями, а не утворює декілька окремих адмінправопорушень.

Суд послався на положення статті 61 Конституції України, яка забороняє повторне притягнення особи до юридичної відповідальності одного виду за те саме правопорушення. Окрім цього, суд наголосив, що винесення ще однієї постанови з того ж питання суперечить принципу правової визначеності, який є складовою верховенства права.

Позов задовольнили, а постанову про притягнення чоловіка до відповідальності скасували. Провадження у справі про адміністративне правопорушення закрили.

Як писали Новини.LIVE, на Волині суд визнав протиправними дії співробітників ТЦК, які повторно поставили на облік та мобілізували чоловіка, виключеного з обліку ще в 2015 році.

А у Миколаєві військовий ТЦК не проводив відеофіксацію під час проведення заходів з оповіщення, внаслідок чого суд притягнув його до відповідальності та оштрафував.