Як відправити цінний лист з описом вкладення Укрпоштою в ТЦК

Відділення Укрпошти. Фото: УНІАН

Для суду чи ТЦК самого факту відправки конверта недостатньо. Щоб юридично довести, які саме документи ви надіслали, потрібен цінний лист з описом вкладення від "Укрпошти". Але навіть найменша помилка чи виправлення у бланку перетворить ваш доказ на звичайний папірець і його не приймуть до рохгляду.

Як правильно оформити лист з описом вкладення та надіслати його до ТЦК пояснив юрист Павло Колошкін, передає Новини.LIVE.

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Чому лист з описом вкладення краще надсилати тільки Укрпоштою

Надсилання позовів, скарг або заяв на відстрочку потребує чіткого підтвердження вмісту посилки. Згідно з пунктом 61 Правил надання послуг поштового зв'язку (урядова постанова № 270 від 5 березня 2009 року), опис вкладення передбачений винятково для листів з оголошеною цінністю.

Наразі таку послугу з використанням форми 107 надає виключно "Укрпошта". Юрист Павло Колошкін пояснює, що Верховний Суд неодноразово наголошував, що накладні компаній "Нова пошта", MEEST чи SAT фіксують лише вагу та адресу, а не перелік відправлених документів, тому процесуальні кодекси не визнають їх належним доказом.

Навіть електронний сервіс E-Post від НААУ інколи дає збій у судах. Як приклад, юрист назвав судову справу від 13 березня 2024 року, коли Ленінський районний суд міста Миколаєва (справа № 489/1660/24, провадження № 2/489/1092/24) залишив позовну заяву без руху саме через те, що позивач не надав доказів відправлення через класичну "Укрпошту". Якщо ж на паперовому описі не буде вказано номера поштового відправлення, його взагалі забракують через невідповідність правилам.

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Де дістати офіційну форму 107

Для оформлення листа категорично не рекомендовано використовувати шаблони зі сторонніх сайтів, оскільки вони можуть відрізнятися від чинної редакції. Офіційний бланк можна отримати трьома шляхами.

Найбезпечніший варіант — це завантажити його з розділу "Зразки оформлення бланків та типові документи" на сайті "Укрпошти" та заповнити вдома.

Форма зразок. Фото: Укрпошта

Форма опису вкладення. Фото: Укрпошта

Також можна взяти бланк безпосередньо у відділенні, хоча юрист не радить оформлювати його в черзі, бо через хвилювання можна припуститися помилок. Третій спосіб — це сформувати відправлення через особистий кабінет. Там потрібно заповнити цифрові поля "Найменування документа", "Оголошена цінність" та "Кількість аркушів". Однак для цього доведеться попередньо внести свою адресу у "Профілі користувача", де система додатково вимагатиме мобільний номер одержувача. Оскільки у ТЦК чи судів такого номера зазвичай немає, цей метод підходить не всім.

Суворі правила заповнення бланка

Форму 107 складають у двох ідентичних примірниках розбірливим почерком або друкованими літерами. Оператор пошти не має права відмовити, якщо бланк заповнено червоною пастою, проте на практиці синє чи чорне чорнило набагато краще читається після копіювання. Будь-які виправлення у документі суворо заборонені, тому зіпсований аркуш доведеться переписувати заново. Порожні рядки обов'язково перекреслюють ручкою або видаляють у комп'ютерній версії бланка.

Що писати у графах опису вкладення

Кожна графа має заповнюватися з максимальною точністю. У рядку "Найменування об'єкта поштового зв'язку" вказують індекс та місто. У графі "На ім'я" прописується повна назва установи, як-от повна назва ТЦК та СП, куди звертається людина. Адреса в полі "Куди" має повністю збігатися з написаним на конверті із зазначенням назви населеного пункту, індексу, вулиці, номера будинку, корпусу, тощо.

Документи потрібно вписувати окремими пронумерованими рядками. Об'єднувати їх загальними фразами штибу "додатки на 12 аркушів" не можна, адже це руйнує саму суть доказу. Кожен папірець повинен мати точну назву: "1. Заява щодо коригування даних у застосунку "Резерв+"; 2. Копія військово-облікового документа". Наприкінці ставиться загальний підсумок щодо кількості предметів та аркушів, а відправник залишає свій підпис (юридичні особи також ставлять печатку). Працівник пошти звіряє вміст, розписується у графі "Перевірив" і засвідчує форму відбитком календарного штемпеля.

Оцінка документів та формування тарифу

Порожня графа "Оголошена цінність" або вписаний туди нуль автоматично позбавляють відправлення статусу цінного листа, через що опис до нього не додадуть.

Оцінювати потрібно кожен рядок вкладення окремо, а сума пишеться у гривнях цілими числами. Максимальний дозволений ліміт становить 5 000 грн. Але варто знати, що вартість визначається не ціною самого паперу, а реальними витратами на його відновлення, куди входять судові збори чи послуги нотаріуса.

Враховуючи, що сьогодні Росія регулярно атакує склади, поштові відділення та логістичні центри, варто вказати точну вартість, адже в разі втрати листа компенсацію рахуватимуть пропорційно масі зниклої частини, а не за ціною конкретного втраченого документа.

Скільки коштує відправка листа з описом вкладення

Точної ціни наразі немає, бо загальний тариф на відправлення формується як конструктор. Він складається з плати за вагу, вартості послуги опису та нарахувань за оголошену цінність. За надсилання документів, відновлення яких коштує дорожче 500 гривень, до загального поштового тарифу доведеться доплатити ще 24 грн.

Новини.LIVE писали також про те, що юристи аргументували, чому втрата чи пошкодження паперових архівів у ТЦК не дає військкоматам права знову ставити на військовий облік тих, кого раніше з нього офіційно виключили. Судова практика доводить, що громадянин не повинен бути покараний за безлад у держструктурах. Тому його оригінальне паперове свідоцтво ВЛК має повну юридичну силу, навіть якщо в базах даних нічого не збереглося.

Повістку військовозобов'язаному законно можуть передати не лише військові, а й керівник ОСББ, роботодавець чи староста села. Якщо відмовитися брати документ від них, це одразу фіксується як пряме порушення правил мобілізації.