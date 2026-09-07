Как отправить ценное письмо с описью вложения через Укрпочту в ТЦК

Отделение Укрпочты. Фото: УНИАН

Для суда или ТЦК самого факта отправки конверта недостаточно. Чтобы юридически доказать, какие именно документы вы отправили, необходимо ценное письмо с описью вложения от Укрпочты. Но даже малейшая ошибка или исправление в бланке превратит ваше доказательство в обычный листок бумаги, и его не примут к рассмотрению.

Как правильно оформить письмо с описью вложения и отправить его в ТЦК, объяснил юрист Павел Колошкин, передает Новини.LIVE.

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Почему письмо с описью содержимого лучше отправлять только через Укрпочту

Отправка исков, жалоб или заявлений об отсрочке требует четкого подтверждения содержимого посылки. Согласно пункту 61 Правил оказания услуг почтовой связи (постановление правительства № 270 от 5 марта 2009 года), опись вложения предусмотрена исключительно для писем с заявленной ценностью.

В настоящее время такую услугу с использованием формы 107 предоставляет исключительно Укрпочта. Юрист Павел Колошкин поясняет, что Верховный Суд неоднократно подчеркивал: накладные компаний «Новая почта», MEEST или SAT фиксируют лишь вес и адрес, а не перечень отправленных документов, поэтому процессуальные кодексы не признают их надлежащим доказательством.

Даже электронный сервис E-Post от НААУ иногда дает сбой в судах. В качестве примера юрист привёл судебное дело от 13 марта 2024 года, когда Ленинский районный суд города Николаева (дело № 489/1660/24, производство № 2/489/1092/24) оставил исковое заявление без движения именно из-за того, что истец не предоставил доказательств отправки через классическую «Укрпочту». Если же в бумажном описи не будет указан номер почтового отправления, его вообще отклонят из-за несоответствия правилам.

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Где получить официальную форму 107

Для оформления письма категорически не рекомендуется использовать шаблоны со сторонних сайтов, поскольку они могут отличаться от действующей редакции. Официальный бланк можно получить тремя способами.

Самый безопасный вариант — скачать его из раздела "Образцы оформления бланков и типовые документы" на сайте Укрпочты и заполнить дома.

Образец формы. Фото: «Укрпочта»

Форма описания вложения. Фото: «Укрпочта»

Также можно взять бланк непосредственно в отделении, хотя юрист не советует оформлять его в очереди, так как из-за волнения можно допустить ошибки. Третий способ — оформить отправление через личный кабинет. Там необходимо заполнить цифровые поля "Наименование документа", "Декларированная стоимость" и "Количество листов". Однако для этого придётся предварительно внести свой адрес в "Профиль пользователя", где система дополнительно запросит мобильный номер получателя. Поскольку у ТЦК или судов такого номера обычно нет, этот метод подходит не всем.

Строгие правила заполнения бланка

Форму 107 заполняют в двух идентичных экземплярах разборчивым почерком или печатными буквами. Почтовый оператор не имеет права отказать, если бланк заполнен красной пастой, однако на практике синие или черные чернила гораздо лучше читаются после копирования. Любые исправления в документе строго запрещены, поэтому испорченный лист придется переписывать заново. Пустые строки обязательно зачеркивают ручкой или удаляют в компьютерной версии бланка.

Что писать в графах описания вложения

Каждая графа должна заполняться с максимальной точностью. В строке "Наименование объекта почтовой связи" указывают индекс и город. В графе "На имя" указывается полное название учреждения, например, полное название ТЦК и СП, куда обращается человек. Адрес в поле "Куда" должен полностью совпадать с написанным на конверте с указанием названия населенного пункта, индекса, улицы, номера дома, корпуса и т. д.

Документы необходимо вписывать отдельными пронумерованными строками. Объединять их общими фразами вроде «"приложения на 12 листов" нельзя, ведь это подрывает саму суть доказательства. Каждый документ должен иметь точное название: "1. Заявление о корректировке данных в приложении "Резерв+"; 2. Копия военно-учетного документа". В конце указывается общий итог по количеству предметов и листов, а отправитель ставит свою подпись (юридические лица также ставят печать). Сотрудник почты сверяет содержимое, расписывается в графе "Проверил" и заверяет форму оттиском календарного штемпеля.

Оценка документов и формирование тарифа

Пустая графа "Задекларированная стоимость" или вписанный туда ноль автоматически лишают отправление статуса ценного письма, из-за чего опись к нему не приложат.

Оценивать нужно каждую строку вложения отдельно, а сумма указывается в гривнах целыми числами. Максимальный допустимый лимит составляет 5 000 грн. Но стоит знать, что стоимость определяется не ценой самой бумаги, а реальными расходами на её восстановление, в которые входят судебные сборы или услуги нотариуса.

Учитывая, что сегодня Россия регулярно атакует склады, почтовые отделения и логистические центры, стоит указать точную стоимость, ведь в случае потери письма компенсацию будут рассчитывать пропорционально массе пропавшей части, а не по цене конкретного утраченного документа.

Сколько стоит отправка письма с описью вложения

Точной цены пока нет, так как общий тариф на отправку формируется по принципу "конструктора". Он складывается из платы за вес, стоимости услуги описи и начислений за заявленную ценность. За отправку документов, восстановление которых обходится дороже 500 гривен, к общему почтовому тарифу придется доплатить еще 24 грн.

Новини.LIVE также писали о том, что юристы аргументировали, почему утрата или повреждение бумажных архивов в ТЦК не даёт военкоматам права вновь ставить на воинский учёт тех, кого ранее из него официально исключили. Судебная практика доказывает, что гражданин не должен нести наказание за беспорядок в госструктурах. Поэтому его оригинальное бумажное свидетельство ВЛК имеет полную юридическую силу, даже если в базах данных ничего не сохранилось.

Повестку военнообязанному законно могут вручить не только военные, но и руководитель ОСМД, работодатель или староста села. Если отказаться принимать документ от них, это сразу фиксируется как прямое нарушение правил мобилизации.