Штраф від ТЦК — скільки українців не сплатили стягнення

Військовослужбовець ТЦК працює за комп'ютером. Фото: АрміяInform

З початку 2025 року в Україні відкрили близько 10 тисяч проваджень за не сплачені штрафи від ТЦК. За ввесь минулий рік відкрили приблизно стільки ж. Кількість протермінованих та несплачених штрафів росте.

Таку статистику оприлюднили на сайті Опендатабот в понеділок, 10 березня.

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Скільки штрафів від ТЦК не сплачено

Зазначається, що найбільше штрафів з початку цього року виписали ТЦК у Дніпропетровській області, а також в Києві та на Полтавщині. Якщо минулого року загалом було відкрито 10 541 провадження через несплачені штрафи, то тільки за два перші місяці 2025 року вже відкрили майже стільки ж. Разом з тим, українці не спішать сплачувати борги.

Кількість протермінованих боргів від ТЦК по регіонах. Фото: Опендатабот

Військовозобов'язані віком 25-35 років отримали майже половину від протермінованих штрафів. Ще 38% проваджень стосується українців віком 36-45 років.

Вік українців, які отримали штрафи від ТЦК. Фото: Опендатабот

Яка сума штрафу від ТЦК

Українців, які порушили правила військового обліку, можуть отримати штраф від ТЦК та СП. Його сума — від 17 000 до 25 500 грн під час дії воєнного стану чи за повторне порушення. Для посадових та юридичних осіб сума штрафу становить від 34 000 до 59 000 грн.

Штраф тих, хто не сплатив його вчасно, подвоїться. Це станеться після того, як справу передадуть до виконавчої служби. При цьому, людина, яка оплатила борг не звільняється від обов'язку перед ТЦК.

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