Штраф от ТЦК — сколько украинцев не оплатили взыскания

Военнослужащий ТЦК работает за компьютером. Фото: АрмияInform

С начала 2025 года в Украине открыли около 10 тысяч производств за неуплаченные штрафы от ТЦК. За весь прошлый год открыли примерно столько же. Количество просроченных и неуплаченных штрафов растет.

Такую статистику обнародовали на сайте Опендатабот в понедельник, 10 марта.

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Отмечается, что больше всего штрафов с начала этого года выписали ТЦК в Днепропетровской области, а также в Киеве и на Полтавщине. Если в прошлом году в целом было открыто 10 541 производство из-за неуплаченных штрафов, то только за два первых месяца 2025 года уже открыли почти столько же. Вместе с тем, украинцы не спешат платить долги.

Количество просроченных долгов от ТЦК по регионам. Фото: Опендатабот

Военнообязанные в возрасте 25-35 лет получили почти половину от просроченных штрафов. Еще 38% производств касается украинцев в возрасте 36-45 лет.

Возраст украинцев, которые получили штрафы от ТЦК. Фото: Опендатабот

Какая сумма штрафа от ТЦК

Украинцы, которые нарушили правила воинского учета, могут получить штраф от ТЦК и СП. Его сумма — от 17 000 до 25 500 грн во время действия военного положения или за повторное нарушение. Для должностных и юридических лиц сумма штрафа составляет от 34 000 до 59 000 грн.

Штраф тех, кто не оплатил его вовремя, удвоится. Это произойдет после того, как дело передадут в исполнительную службу. При этом, человек, который оплатил долг не освобождается от обязанности перед ТЦК.

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