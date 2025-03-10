Штраф от ТЦК — сколько украинцев не оплатили взыскания

Цифра сильно выросла — сколько украинцев не оплатили штрафы ТЦК
С начала 2025 года в Украине открыли около 10 тысяч производств за неуплаченные штрафы от ТЦК. За весь прошлый год открыли примерно столько же. Количество просроченных и неуплаченных штрафов растет.
Такую статистику обнародовали на сайте Опендатабот в понедельник, 10 марта.
Сколько штрафов от ТЦК не уплачено
Отмечается, что больше всего штрафов с начала этого года выписали ТЦК в Днепропетровской области, а также в Киеве и на Полтавщине. Если в прошлом году в целом было открыто 10 541 производство из-за неуплаченных штрафов, то только за два первых месяца 2025 года уже открыли почти столько же. Вместе с тем, украинцы не спешат платить долги.
Военнообязанные в возрасте 25-35 лет получили почти половину от просроченных штрафов. Еще 38% производств касается украинцев в возрасте 36-45 лет.
Какая сумма штрафа от ТЦК
Украинцы, которые нарушили правила воинского учета, могут получить штраф от ТЦК и СП. Его сумма — от 17 000 до 25 500 грн во время действия военного положения или за повторное нарушение. Для должностных и юридических лиц сумма штрафа составляет от 34 000 до 59 000 грн.
Штраф тех, кто не оплатил его вовремя, удвоится. Это произойдет после того, как дело передадут в исполнительную службу. При этом, человек, который оплатил долг не освобождается от обязанности перед ТЦК.
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