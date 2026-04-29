Третя дитина народилася за кордоном: ТЦК призве до оформлення відстрочки

Подача документів у ЦНАП. Фото: cnaprv.gov.ua

Громадянин, який має трьох чи більше дітей, має право на відстрочку від мобілізації. Але якщо частина дітей народилася за межами України, потрібно повертатися додому і оформлювати батьківство за українськими законами. В цей момент, до оформлення документів, громадянина можуть мобілізувати, незважаючи на те, що фактично він уже є багатодітним батьком.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Відстрочка багатодітних

Багатодітні батьки мають право на отримання відстрочки від мобілізації. Багатодітністю в контексті мобілізації та відстрочки вважається наявність трьох чи більше неповнолітніх дітей.

При цьому громадянин може бути визнаний багатодітним батьком не тільки за наявності власних біологічних дітей. Це право чоловік може набути, усиновивши неповнолітню дитину, зокрема, з попереднього шлюбу дитини.

До юристів звернувся громадянин, який має трьох неповнолітніх дітей. Але ситуація, пояснив чоловік, ускладнена тим, що третя дитина у його родині народилася під час перебування дружини (матері дитини) за кордоном.

Читайте також:

Їхати до свого ЦНАПу не потрібно

Громадянин, поцікавився, чи може він повернутися до України і оформити відстрочку від мобілізації. Зокрема, чи встигне він це зробити, чи його мобілізують відразу після повернення додому.

Юристи наголосили, що мобілізація є цілком реальною. Бо без внесення даних про народження дитини в українські реєстри він не вважатиметься багатодітним батьком і, відповідно, не матиме підстави для відстрочки.

Втім, адвокат Юрій Айвазян наголосив, що їхати через всю країну додому для оформлення цього документу не потрібно. Адвокат пояснив: "Звернутись до ЦНАП Ви можете у будь якому місті України". А, оформивши там своє батьківство за українськими законами, чоловік може тут же здати документи на відстрочку як багатодітний.

