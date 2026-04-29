Третий ребенок родился за границей: ТЦК приведет к оформлению отсрочки

Подача документов в ЦПАУ.

Гражданин, имеющий троих или более детей, имеет право на отсрочку от мобилизации. Но если часть детей родилась за пределами Украины, нужно возвращаться домой и оформлять отцовство по украинским законам. В этот момент, до оформления документов, гражданина могут мобилизовать, несмотря на то, что фактически он уже является многодетным отцом.

Отсрочка многодетных

Многодетные родители имеют право на получение отсрочки от мобилизации. Многодетностью в контексте мобилизации и отсрочки считается наличие трех или более несовершеннолетних детей.

При этом гражданин может быть признан многодетным отцом не только при наличии собственных биологических детей. Это право мужчина может приобрести, усыновив несовершеннолетнего ребенка, в частности, из предыдущего брака ребенка.

К юристам обратился гражданин, имеющий троих несовершеннолетних детей. Но ситуация, объяснил мужчина, осложнена тем, что третий ребенок в его семье родился во время пребывания жены (матери ребенка) за границей.

Ехать в свой ЦПАУ не нужно

Гражданин, поинтересовался, может ли он вернуться в Украину и оформить отсрочку от мобилизации. В частности, успеет ли он это сделать, или его мобилизуют сразу после возвращения домой.

Юристы отметили, что мобилизация вполне реальна. Потому что без внесения данных о рождении ребенка в украинские реестры он не будет считаться многодетным отцом и, соответственно, не будет иметь основания для отсрочки.

Впрочем, адвокат Юрий Айвазян отметил, что ехать через всю страну домой для оформления этого документа не нужно. Адвокат пояснил: "Обратиться в ЦПАУ Вы можете в любом городе Украины". А, оформив там свое отцовство по украинским законам, мужчина может тут же сдать документы на отсрочку как многодетный.

Бывший ограниченно годный гражданин, который находится за границей, может въехать обратно в Украину. Но после изменений в законодательстве эта категория граждан была переведена в военнообязанные, даже в случае, когда тот или иной гражданин еще не достиг 25-летнего возраста. Поэтому после возвращения такого гражданина могут мобилизовать в ВСУ.

Теоретически гражданина могут мобилизовать буквально сразу после возвращения в Украину. Но на практике мобилизационные мероприятия после пересечения границы происходят редко и не в отношении всех граждан. Юристы объяснили, кого могут отправить в учебный центр ВСУ прямо из автобуса на границе.