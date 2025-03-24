Суди масово скасовують штрафи ТЦК через недоставлені Укрпоштою повістки

Відділення Укрпошти. Фото: УНІАН

Українські суди почали ретельно перевіряти, чи були повістки територіальних центрів комплектування (ТЦК) фактично вручені адресатам. Виявилось, що частина викликів, які формуються через систему "Оберіг" і надсилаються через Укрпошту, нерідко не доходять до військовозобов’язаних, а штрафи все одно накладаються.

Про це йдеться у статті "Судово-юридичної газети" з посиланням на деякі витяги із судових рішень.

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Апеляційні інстанції звернули увагу на дані трекінгу Укрпошти

Як свідчить судова практика, апеляційні інстанції почали аналізувати дані трекінгу Укрпошти, з’ясовуючи, коли саме і чи дійсно було вручено повістку. Так, Восьмий апеляційний адміністративний суд в одній зі справ скасував штраф, оскільки лист із викликом був повернутий до ТЦК 15 жовтня 2024 року, а явка призначалася на день раніше — 14 жовтня. Суд дійшов висновку, що чоловік не був належно поінформований.

У схожому випадку Третій апеляційний адмінсуд встановив, що поштове відправлення було повернуто через "відсутність адресата", однак чоловік не мав змоги отримати лист — поштове відділення не працювало у день надходження. До того ж не було доведено, що він взагалі не знав про спробу доставки. Через що штраф також було скасовано.

В обох справах обвинувачені не підпадали мобілізації: один мав довічну інвалідність, інший — відстрочку. Проте суди ухвалили рішення, виходячи не з цього, а з порушення саме процедури вручення повістки.

Видача повісток поштою — що відомо

Нагадаємо, ще восени 2024 року Кабмін затвердив механізм масової розсилки повісток через Укрпошту на основі даних з реєстру "Оберіг", профінансувавши процес із резервного фонду держбюджету. За планом, до кінця року мали надрукувати та розіслати 900 тисяч повісток. Вартість одного комплекту — майже 20 грн, а загальні витрати Укрпошті обійшлися у 54 млн грн.

За новими правилами, якщо адресата немає вдома, поштар має залишити повідомлення у скриньці або зателефонувати. Якщо протягом трьох днів повістку не забирають, вона повертається до ТЦК, а це вважається належним повідомленням. Однак, як показує практика, не завжди навіть це виконується належним чином, і суди визнають такі виклики недійсними.

Тим часом у соцмережах почастішали скарги від чоловіків, які дізнаються про штраф вже після його накладення, попри те, що повістку вони не отримували або не підлягають мобілізації. За порушення правил військового обліку штраф становить 17 тисяч гривень, а в разі несплати можливе блокування рахунків.

Нагадаємо, юристи пояснили, чи можуть мобілізувати людину з артрозом.

Також адвокат прокоментував випадки, коли ТЦК надсилає повістку "наперед", тобто на дату після завершення відстрочки чи бронювання.