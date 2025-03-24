Суды массово отменяют штрафы ТЦК из-за недоставленных Укрпочтой повесток

Отделение Укрпочты. Фото: УНИАН

Украинские суды начали тщательно проверять, были ли повестки территориальных центров комплектования (ТЦК) фактически вручены адресатам. Оказалось, что часть вызовов, которые формируются через систему "Оберіг" и отправляются через Укрпочту, нередко не доходят до военнообязанных, а штрафы все равно накладываются.

Об этом говорится в статье "Судебно-юридической газеты" со ссылкой на некоторые выдержки из судебных решений.

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Апелляционные инстанции обратили внимание на данные трекинга Укрпочты

Как свидетельствует судебная практика, апелляционные инстанции начали анализировать данные трекинга Укрпочты, выясняя, когда именно и действительно ли была вручена повестка. Так, Восьмой апелляционный административный суд в одном из дел отменил штраф, поскольку письмо с вызовом было возвращено в ТЦК 15 октября 2024 года, а явка назначалась на день раньше — 14 октября. Суд пришел к выводу, что мужчина не был надлежащим образом проинформирован.

В похожем случае Третий апелляционный админсуд установил, что почтовое отправление было возвращено из-за "отсутствия адресата", однако мужчина не имел возможности получить письмо — почтовое отделение не работало в день поступления. К тому же не было доказано, что он вообще не знал о попытке доставки. В результате штраф также был отменен.

В обоих делах обвиняемые не подлежали мобилизации: один имел пожизненную инвалидность, другой — отсрочку. Однако суды приняли решение, исходя не из этого, а из нарушения именно процедуры вручения повестки.

Выдача повесток по почте — что известно

Напомним, еще осенью 2024 года Кабмин утвердил механизм массовой рассылки повесток через Укрпочту на основе данных из реестра "Оберіг", профинансировав процесс из резервного фонда госбюджета. По плану, до конца года должны были напечатать и разослать 900 тысяч повесток. Стоимость одного комплекта — почти 20 грн, а общие расходы Укрпочте обошлись в 54 млн грн.

По новым правилам, если адресата нет дома, почтальон должен оставить сообщение в ящике или позвонить. Если в течение трех дней повестку не забирают, она возвращается в ТЦК, а это считается надлежащим уведомлением. Однако, как показывает практика, не всегда даже это выполняется должным образом, и суды признают такие вызовы недействительными.

Между тем в соцсетях участились жалобы от мужчин, которые узнают о штрафе уже после его наложения, несмотря на то, что повестку они не получали или не подлежат мобилизации. За нарушение правил воинского учета штраф составляет 17 тысяч гривен, а в случае неуплаты — возможна блокировка счетов.

Напомним, юристы объяснили, могут ли мобилизовать человека с артрозом.

Также адвокат прокомментировал случаи, когда ТЦК направляет повестку "наперед", то есть на дату после завершения отсрочки или бронирования.