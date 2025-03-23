За словами юриста, людину з артрозом можуть забрати в армію, але все залежить від рішення ВЛК

Процедура ВЛК. Ілюстративне фото: pexels.com

В умовах воєнного стану в Україні призову до військової служби підлягають усі громадяни, які перебувають у військовому резерві та отримали повістки. Проте, законодавство передбачає можливість відстрочки від військової служби за станом здоров'я.

Адвокат юридичної фірми "Верітас" Дмитро Решетар роз'яснив питання можливості призову чоловіка, у якого діагностується артроз.

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Юрист зазначив, що згідно з Розкладом хвороб (ст. 61), гонартроз або деформуючий артроз колінного суглоба (М17 за МКХ10) передбачає можливість призову до військових частин забезпечення, центрів та підрозділів, які не потребують високої фізичної активності.

Для визначення ступеня придатності до служби хірург Військово-лікарської комісії (ВЛК) враховує дані рентгенограми та ступінь больового синдрому.

Пошкодження медіального меніска (М23 за МКХ10) та хондромаляції хряща 4-го ступеня виростків (М22 за МКХ10) також потребують ретельного дослідження ВЛК, оскільки їхній вплив на функціональні можливості може бути різним.

Таким чином, остаточне рішення щодо придатності до військової служби приймається хірургом ВЛК на основі комплексного аналізу стану здоров'я та ступеня порушення функцій.

Раніше ми писали, як обмежено придатним пройти військово-лікарську комісію.

Нагадаємо, ми повідомляли, які терміни визначені законом для проходження ВЛК у 2025 році.