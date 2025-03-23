По словам юриста, человека с артрозом могут забрать в армию, но все зависит от решения ВВК

Процедура ВЛК. Иллюстративное фото: pexels.com

В условиях военного положения в Украине призыву на военную службу подлежат все граждане, которые находятся в военном резерве и получили повестки. Однако, законодательство предусматривает возможность отсрочки от военной службы по состоянию здоровья.

Адвокат юридической фирмы "Веритас" Дмитрий Решетар разъяснил вопрос возможности призыва мужчины, у которого диагностируется артроз.

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Юрист отметил, что согласно Расписанию болезней (ст.61), гонартроз или деформирующий артроз коленного сустава (М17 по МКБ10) предусматривает возможность призыва в воинские части обеспечения, центры и подразделения, которые не требуют высокой физической активности.

Для определения степени годности к службе хирург Военно-врачебной комиссии (ВВК) учитывает данные рентгенограммы и степень болевого синдрома.

Повреждения медиального мениска (М23 по МКБ10) и хондромаляции хряща 4-й степени мыщелков (М22 по МКБ10) также требуют тщательного исследования ВВК, поскольку их влияние на функциональные возможности может быть разным.

Таким образом, окончательное решение о годности к военной службе принимается хирургом ВВК на основе комплексного анализа состояния здоровья и степени нарушения функций.

Ранее мы писали, как ограниченно годным пройти военно-врачебную комиссию.

Напомним, мы сообщали, какие сроки определены законом для прохождения ВВК в 2025 году.