По словам юриста, человека с артрозом могут забрать в армию, но все зависит от решения ВВК

Заинтересуются ли ТЦК человеком с артрозом — ответ юриста
В условиях военного положения в Украине призыву на военную службу подлежат все граждане, которые находятся в военном резерве и получили повестки. Однако, законодательство предусматривает возможность отсрочки от военной службы по состоянию здоровья.
Адвокат юридической фирмы "Веритас" Дмитрий Решетар разъяснил вопрос возможности призыва мужчины, у которого диагностируется артроз.
Могут ли мобилизовать с артрозом
Юрист отметил, что согласно Расписанию болезней (ст.61), гонартроз или деформирующий артроз коленного сустава (М17 по МКБ10) предусматривает возможность призыва в воинские части обеспечения, центры и подразделения, которые не требуют высокой физической активности.
Для определения степени годности к службе хирург Военно-врачебной комиссии (ВВК) учитывает данные рентгенограммы и степень болевого синдрома.
Повреждения медиального мениска (М23 по МКБ10) и хондромаляции хряща 4-й степени мыщелков (М22 по МКБ10) также требуют тщательного исследования ВВК, поскольку их влияние на функциональные возможности может быть разным.
Таким образом, окончательное решение о годности к военной службе принимается хирургом ВВК на основе комплексного анализа состояния здоровья и степени нарушения функций.
Ранее мы писали, как ограниченно годным пройти военно-врачебную комиссию.
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