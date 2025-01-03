Офіс омбудсмена активно працює над викоріненням так званої бусифікації

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: УНІАН

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець та Міністр оборони України Руслан Умєров провели зустріч, на якій обговорили питання, пов'язані із захистом прав військовослужбовців, а також процесу мобілізації. Особливу увагу приділили "бусифікації" представниками ТЦК.

Про це Дмитро Лубінець написав у своєму Telegram.

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Які результати зустрічі

Омбудсмен повідомив про активну роботу свого офісу з питань правового захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей протягом минулого року, підкресливши значну кількість звернень від військових.

Під час зустрічі було також обговорено питання "бусифікації" і необхідність її повного викорінення. Сторони домовились про спільну роботу над цим питанням.

В результаті зустрічі були узгоджені наступні кроки:

розробка та подання пропозицій щодо додаткового захисту сімей військовослужбовців, які зникли безвісти або потрапили в полон;

вдосконалення процесів рекрутингу за ініціативами Міністерства оборони, що отримали підтримку омбудсмена;

запевнення Міністром оборони у розслідуванні кожного випадку порушення прав військовослужбовців військовою службою правопорядку.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи законною є вимога йти до ТЦК, якщо особу зняли з обліку.

Також ми повідомляли про те, хто має повторно прийти до ТЦК у лютому 2025 року на облік.