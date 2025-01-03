Офис омбудсмена активно работает над искоренением так называемой бусификации

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец. Фото: УНИАН

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец и Министр обороны Украины Руслан Умеров провели встречу, где обсудили вопросы, связанные с защитой прав военнослужащих, а также процесса мобилизации. Особое внимание было уделено "бусификации" представителями ТЦК.

Об этом Дмитрий Лубинец написал в своем Telegram.

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Омбудсмен сообщил об активной работе своего офиса по правовой защите военнослужащих и членов их семей в течение прошлого года, подчеркнув значительное количество обращений от военных.

В ходе встречи были также обсуждены вопросы "бусификации" и необходимость ее полного искоренения. Стороны договорились о совместной работе по этому вопросу.

В результате встречи были согласованы следующие шаги:

разработка и представление предложений относительно дополнительной защиты семей пропавших без вести военнослужащих или попавших в плен;

усовершенствование процессов рекрутинга по инициативам Министерства обороны, получившим поддержку омбудсмена;

заверение Министром обороны в расследовании каждого случая нарушения прав военнослужащих военной службой правопорядка.

Напомним, мы ранее писали о том, законно ли требование идти в ТЦК, если лицо сняли с учета.

Также мы сообщали о том, кто должен повторно прийти в ТЦК в феврале 2025 года на учет.