Офис омбудсмена активно работает над искоренением так называемой бусификации

Надо искоренить "бусификацию" — Лубинец встретился с Умеровым
Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец и Министр обороны Украины Руслан Умеров провели встречу, где обсудили вопросы, связанные с защитой прав военнослужащих, а также процесса мобилизации. Особое внимание было уделено "бусификации" представителями ТЦК.
Об этом Дмитрий Лубинец написал в своем Telegram.
Какие результаты встречи
Омбудсмен сообщил об активной работе своего офиса по правовой защите военнослужащих и членов их семей в течение прошлого года, подчеркнув значительное количество обращений от военных.
В ходе встречи были также обсуждены вопросы "бусификации" и необходимость ее полного искоренения. Стороны договорились о совместной работе по этому вопросу.
В результате встречи были согласованы следующие шаги:
- разработка и представление предложений относительно дополнительной защиты семей пропавших без вести военнослужащих или попавших в плен;
- усовершенствование процессов рекрутинга по инициативам Министерства обороны, получившим поддержку омбудсмена;
- заверение Министром обороны в расследовании каждого случая нарушения прав военнослужащих военной службой правопорядка.
Напомним, мы ранее писали о том, законно ли требование идти в ТЦК, если лицо сняли с учета.
Также мы сообщали о том, кто должен повторно прийти в ТЦК в феврале 2025 года на учет.
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