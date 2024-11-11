Суди штрафують ТЦК через неприйняття рішення щодо відстрочок

Працівник ТЦК та СП заповнює документи. Фото: Миколаївський обласний ТЦК та СП

Територіальні центри комплектування часто "гублять" заяви на відстрочку та залишають їх без розгляду. Все частіше суди в Україні виносять ухвали, які змушують територіальні центри комплектування розглянути заяви та ухвалити рішення.

Про це повідомляють Новини.LIVE в понеділок, 11 листопада.

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Якщо ТЦК та СП ігнорує заяву людини про надання відстрочки та не дає ніякої відповіді, за справу може взятись суд. Зокрема, у представників можуть вимагати надання документів, які підтверджують, що відстрочку розглянули.

Санкції, які може застосувати суд:

попередження;

видалення з зали суду;

тимчасове вилучення доказів;

привід;

штраф.

Який штраф може отримати ТЦК за ігнорування заяви на відстрочку

У випадку, якщо ТЦК не розглядає заяву військовозобов’язаного про надання відстрочки, суд може накласти штраф.

Розмір штрафів:

за ігнорування судових вимог ТЦК можуть змусити сплатити від 908 до 9 084 грн,

за повторне порушення — від 3 028 до 30 280 грн.

Ці кошти надійдуть до державного бюджету України.

Нагадаємо, нардеп Юрій Камельчук заявив, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки потрібно розформувати. Він пояснив це провалом мобілізації через неправомірні дії працівників ТЦК.

У ТЦК пояснили, як саме роздають повістки та в якому випадку можуть затримати людину.