Суды штрафуют ТЦК из-за непринятия решения по отсрочкам

Сотрудник ТЦК и СП заполняет документы. Фото: Николаевский областной ТЦК и СП

Территориальные центры комплектования часто "теряют" заявления на отсрочку и оставляют их без рассмотрения. Все чаще суды в Украине выносят решения, заставляющие территориальные центры комплектования рассмотреть заявления и принять решение.

Об этом сообщают Новини.LIVE в понедельник, 11 ноября.

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Если ТЦК и СП игнорирует заявление человека о предоставлении отсрочки и не дает никакого ответа, за дело может взяться суд. В частности, у представителей могут потребовать предоставления документов, подтверждающих, что отсрочку рассмотрели.

Санкции, которые может применить суд:

предупреждение;

удаление из зала суда;

временное изъятие доказательств;

привод;

штраф.

Какой штраф может получить ТЦК за игнорирование заявления на отсрочку

В случае если ТЦК не рассматривает заявление военнообязанного о предоставлении отсрочки, суд может наложить штраф.

Размер штрафов:

за игнорирование судебных требований ТЦК могут заставить уплатить от 908 до 9084 грн,

за повторное нарушение — от 3 028 до 30 280 грн.

Эти средства поступят в государственный бюджет Украины.

Напомним, нардеп Юрий Камельчук заявил, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки следует расформировать. Он объяснил это провалом мобилизации из-за неправомерных действий работников ТЦК.

В ТЦК объяснили, как раздают повестки и в каком случае могут задержать человека.