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Суды обязывают ТЦК рассматривать заявления на отсрочки — детали

11 ноября 2024 14:18
Николай Кондратюк - Редактор
Суды штрафуют ТЦК из-за непринятия решения по отсрочкам
Сотрудник ТЦК и СП заполняет документы. Фото: Николаевский областной ТЦК и СП
Николай Кондратюк - Редактор

Территориальные центры комплектования часто "теряют" заявления на отсрочку и оставляют их без рассмотрения. Все чаще суды в Украине выносят решения, заставляющие территориальные центры комплектования рассмотреть заявления и принять решение. 

Об этом сообщают Новини.LIVE в понедельник, 11 ноября.

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Если ТЦК и СП игнорирует заявление человека о предоставлении отсрочки и не дает никакого ответа, за дело может взяться суд. В частности, у представителей могут потребовать предоставления документов, подтверждающих, что отсрочку рассмотрели.

Санкции, которые может применить суд:

  • предупреждение;
  • удаление из зала суда;
  • временное изъятие доказательств;
  • привод;
  • штраф.

Какой штраф может получить ТЦК за игнорирование заявления на отсрочку

В случае если ТЦК не рассматривает заявление военнообязанного о предоставлении отсрочки, суд может наложить штраф.

Размер штрафов:

  • за игнорирование судебных требований ТЦК могут заставить уплатить от 908 до 9084 грн,
  • за повторное нарушение — от 3 028 до 30 280 грн.

Эти средства поступят в государственный бюджет Украины.

Напомним, нардеп Юрий Камельчук заявил, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки следует расформировать. Он объяснил это провалом мобилизации из-за неправомерных действий работников ТЦК.

В ТЦК объяснили, как раздают повестки и в каком случае могут задержать человека.

суд ТЦК и СП штраф отсрочка военный призыв мобилизация

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