Суды штрафуют ТЦК из-за непринятия решения по отсрочкам

Суды обязывают ТЦК рассматривать заявления на отсрочки — детали
Территориальные центры комплектования часто "теряют" заявления на отсрочку и оставляют их без рассмотрения. Все чаще суды в Украине выносят решения, заставляющие территориальные центры комплектования рассмотреть заявления и принять решение.
Об этом сообщают Новини.LIVE в понедельник, 11 ноября.
Суды заставляют ТЦК рассматривать заявления на отсрочку
Если ТЦК и СП игнорирует заявление человека о предоставлении отсрочки и не дает никакого ответа, за дело может взяться суд. В частности, у представителей могут потребовать предоставления документов, подтверждающих, что отсрочку рассмотрели.
Санкции, которые может применить суд:
- предупреждение;
- удаление из зала суда;
- временное изъятие доказательств;
- привод;
- штраф.
Какой штраф может получить ТЦК за игнорирование заявления на отсрочку
В случае если ТЦК не рассматривает заявление военнообязанного о предоставлении отсрочки, суд может наложить штраф.
Размер штрафов:
- за игнорирование судебных требований ТЦК могут заставить уплатить от 908 до 9084 грн,
- за повторное нарушение — от 3 028 до 30 280 грн.
Эти средства поступят в государственный бюджет Украины.
Напомним, нардеп Юрий Камельчук заявил, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки следует расформировать. Он объяснил это провалом мобилизации из-за неправомерных действий работников ТЦК.
В ТЦК объяснили, как раздают повестки и в каком случае могут задержать человека.
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