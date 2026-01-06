Відео
Суд зобов’язав ТЦК зняти прикарпатця з розшуку — деталі справи

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 10:07
Прикарпатець через суд зняв себе з розшуку ТЦК – яким чином
Засідання суду. Фото ілюстративне: Прокуратура України

Івано-Франківський окружний адміністративний суд розглянув та задовольнив позов військовозобов’язаного. Чоловік оскаржив свій розшук територіальним центром комплектування та соціальної підтримки.

Про це йдеться у вироці суду, опублікованому у Єдиному реєстрі судових рішень.

Читайте також:

Межі повноважень ТЦК

Чоловік звернувся до суду з вимогою визнати протиправними дії ТЦК та СП. У його електронному військово-обліковому документі в мобільному застосунку "Резерв+" зазначалося, що з 18 квітня 2025 року він перебуває у розшуку ТЦК та СП через нібито порушення правил військового обліку. Воно полягало у неуточненні даних до 16 липня 2024 року.

Адвокат чоловіка зазначив, що дані про порушення правил військового обліку є безпідставними, оскільки позивача не притягували до адміністративної відповідальності. А сам строк притягнення — завершився.

Вирок суду

Івано-Франківський окружний адміністративний суд з’ясував, що матеріали справи не містили доказів притягнення позивача до адміністративної відповідальності. Він визнав дії ТЦК та СП протиправними та зобов’язав виключити інформацію про розшук позивача.

Нагадаємо, що юристи пояснили: громадяни мають право подати позов до суду проти ТЦК. Адвокат пояснив, як довго може тривати судовий розгляд таких справ.

Раніше ми також інформували, що в Івано-Франківську чоловік звернувся до суду з проханням. Він хотів скасувати накладення на нього штрафу за неявку до ТЦК по повістці. 

суд Івано-Франківськ мобілізація ТЦК та СП адвокат
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
