Прикарпатець через суд зняв себе з розшуку ТЦК – яким чином

Івано-Франківський окружний адміністративний суд розглянув та задовольнив позов військовозобов’язаного. Чоловік оскаржив свій розшук територіальним центром комплектування та соціальної підтримки.

Про це йдеться у вироці суду, опублікованому у Єдиному реєстрі судових рішень.

Межі повноважень ТЦК

Чоловік звернувся до суду з вимогою визнати протиправними дії ТЦК та СП. У його електронному військово-обліковому документі в мобільному застосунку "Резерв+" зазначалося, що з 18 квітня 2025 року він перебуває у розшуку ТЦК та СП через нібито порушення правил військового обліку. Воно полягало у неуточненні даних до 16 липня 2024 року.

Адвокат чоловіка зазначив, що дані про порушення правил військового обліку є безпідставними, оскільки позивача не притягували до адміністративної відповідальності. А сам строк притягнення — завершився.

Вирок суду

Івано-Франківський окружний адміністративний суд з’ясував, що матеріали справи не містили доказів притягнення позивача до адміністративної відповідальності. Він визнав дії ТЦК та СП протиправними та зобов’язав виключити інформацію про розшук позивача.

