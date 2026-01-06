Прикарпатец через суд снял себя с розыска ТЦК - каким образом

Заседание суда. Фото иллюстративное: Прокуратура Украины

Ивано-Франковский окружной административный суд рассмотрел и удовлетворил иск военнообязанного. Мужчина обжаловал свой розыск территориальным центром комплектования и социальной поддержки.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином реестре судебных решений.

Пределы полномочий ТЦК

Мужчина обратился в суд с требованием признать противоправными действия ТЦК и СП. В его электронном военно-учетном документе в мобильном приложении "Резерв+" отмечалось, что с 18 апреля 2025 года он находится в розыске ТЦК и СП из-за якобы нарушения правил воинского учета. Оно заключалось в неуточнении данных до 16 июля 2024 года.

Адвокат мужчины отметил, что данные о нарушении правил воинского учета являются безосновательными, поскольку истца не привлекали к административной ответственности. А сам срок привлечения — завершился.

Приговор суда

Ивано-Франковский окружной административный суд выяснил, что материалы дела не содержали доказательств привлечения истца к административной ответственности. Он признал действия ТЦК и СП противоправными и обязал исключить информацию о розыске истца.

Напомним, что юристы объяснили: граждане имеют право подать иск в суд против ТЦК. Адвокат объяснил, как долго может длиться судебное рассмотрение таких дел.

Ранее мы также информировали, что в Ивано-Франковске мужчина обратился в суд с просьбой. Он хотел отменить наложение на него штрафа за неявку в ТЦК по повестке.