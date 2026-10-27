Суд зобов’язав ТЦК виключити особу з військового обліку після зміни статі

ТЦК перевіряє документи. Ілюстративне фото: napensii.ua

Стало відомо, що ТЦК не зняв з військового обліку громадянку, яка змінила стать з чоловічої на жіночу. Дніпропетровський окружний адміністративний суд визнав протиправною цю відмову ТЦК. Суд встановив, що продовження застосування до особи правил для чоловіків недопустиме, адже це свідчить про дискримінацію.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на SUD.UA.

Реклама

Чому ТЦК відмовив жінці у виключенні з обліку

Відомо, що громадянка офіційно змінила стать та отримала документи, у яких це зазначено. 20 червня 2026 року вона звернулася до ТЦК із заявою про виключення з військового обліку. Натомість там їй відмовили заявивши, що зміна статі не передбачена законом в якості підстави для виключення з військового обліку. Вони додали, що цієї інформації немає у висновку ВЛК про непридатність до служби.

Позивачка справи наголосила, що така ситуація не стосується здоров'я, тож після зміни статі, вона офіційно стала жінкою та не належить до тієї категорії, яка підлягає обов’язковому військовому обліку.

Що вирішив Дніпропетровський суд

Після розгляду справи суд став на сторону позивачки й погодився з її аргументами. Він установив, що особа є жінкою, яка не має медичної чи фармацевтичної спеціальності або іншої професії, яка передбачає обов’язковий військовий облік.

Читайте також:

Суд пояснив, що неможливо одночасно визнавати людину жінкою та застосовувати до неї правовий режим як до чоловіків. Відсутність окремої процедури виключення з військового обліку після зміни статі не є підставою для відмови в захисті прав людини.

"Урахувавши встановлені обставини та норми законодавства, Дніпропетровський окружний адміністративний суд задовольнив адміністративний позов у повному обсязі. Суд визнав протиправним і скасував рішення територіального центру комплектування та соціальної підтримки про відмову позивачці у виключенні з військового обліку, оформлене листом від 29 червня 2026 року № 2/7091", — йдеться в джерелі.

Ми писали про критику роботи ТЦК та СП. Відомо, що публікації про мобілізацію або знімання представників не є злочином. Водночас є дії, які є підставою для кримінального провадження, наприклад навмисне перешкоджання роботи військових.

Новини.LIVE писали, що повістка від ТЦКповинна містити обов’язкові відомості, які дають змогу ідентифікувати адресата та зрозуміти мету виклику. Вимоги до оформлення документа визначені постановою Кабінету міністрів України № 560.