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Главная ТЦК Суд обязал ТЦК снять женщину с воинского учета после смены пола

Суд обязал ТЦК снять женщину с воинского учета после смены пола

Ua ru
27 октября 2026 13:53
Суд обязал ТЦК снять лицо с воинского учета после смены пола
ТЦК проверяет документы. Иллюстративное фото: napensii.ua

Стало известно, что ТЦК не снял с воинского учета гражданку, сменившую пол с мужского на женский. Днепропетровский окружной административный суд признал этот отказ ТЦК противоправным. Суд установил, что дальнейшее применение к данному лицу правил, предназначенных для мужчин, недопустимо, поскольку это свидетельствует о дискриминации.

Об этом пишет Новини.LIVE, ссылаясь на SUD.UA.

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Почему ТЦК отказал женщине в исключении из учета

Известно, что гражданка официально сменила пол и получила документы, в которых это указано. 20 июня 2026 года она обратилась в ТЦК с заявлением об исключении из воинского учета. Однако там ей отказали, заявив, что смена пола не предусмотрена законом в качестве основания для снятия с воинского учета. Они добавили, что этой информации нет в заключении ВЛК о негодности к службе.

Истица подчеркнула, что такая ситуация не касается здоровья, поэтому после смены пола она официально стала женщиной и не относится к той категории, которая подлежит обязательному воинскому учету.

Что решил Днепропетровский суд

После рассмотрения дела суд встал на сторону истицы и согласился с ее аргументами. Он установил, что данное лицо является женщиной, не имеющей медицинской или фармацевтической специальности либо другой профессии, предусматривающей обязательный воинский учет.

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Суд пояснил, что невозможно одновременно признавать человека женщиной и применять к ней правовой режим, как к мужчинам. Отсутствие отдельной процедуры исключения из воинского учета после смены пола не является основанием для отказа в защите прав человека.

"Учитывая установленные обстоятельства и нормы законодательства, Днепропетровский окружной административный суд удовлетворил административный иск в полном объеме. Суд признал противоправным и отменил решение территориального центра комплектования и социальной поддержки об отказе истице в снятии с воинского учета, оформленное письмом от 29 июня 2026 года № 2/7091", — говорится в источнике.

Мы писали о критике работы ТЦК и СП. Известно, что публикации о мобилизации или снятии представителей не являются преступлением. В то же время есть действия, которые являются основанием для возбуждения уголовного дела, например умышленное препятствование работе военных.

Новини.LIVE писали, что повестка от ТЦК должна содержать обязательные сведения, позволяющие идентифицировать адресата и понять цель вызова. Требования к оформлению документа определены постановлением Кабинета министров Украины № 560.

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Ульяна Штин - Редактор ленты новостей
Автор:
Ульяна Штин

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