Головна ТЦК Суд зобов’язав ТЦК перевірити сімейні обставини військового

Суд зобов’язав ТЦК перевірити сімейні обставини військового

Дата публікації: 9 березня 2026 11:01
Суд змусив ТЦК перевірити сімейні обставини військовослужбовця
Працівники ТЦК та суддя. Фото: Черкаський обласний ТЦК/Facebook. Колаж: Новини.LIVE

Чернівецький окружний адміністративний суд зобов’язав територіальний центр комплектування та соціальної підтримки перевірити сімейні обставини військовослужбовця, батько якого має інвалідність. До суду звернувся батько військового після того, як у ТЦК відмовилися проводити таку перевірку за його заявою.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на Єдиний державний реєстр судових рішень.

Читайте також:

ТЦК відмовив батьку військового у перевірці сімейних обставин

До суду звернувся батько військовослужбовця, призваного на військову службу під час мобілізації та направленого до однієї з військових частин. Позивач є особою з інвалідністю I групи підгрупи Б.

У жовтні 2025 року він подав до ТЦК заяву з проханням провести обстеження сімейного стану його сина та скласти відповідний акт за місцем проживання.

Такий акт є одним із документів, що може підтверджувати сімейні обставини для звільнення військовослужбовця з військової служби, зокрема у випадку необхідності постійного догляду за батьками з інвалідністю.

Однак ТЦК відмовив у проведенні перевірки. У відповіді на звернення зазначалося, що заявник не надав витягів з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, які підтверджують відсутність інших дітей та інформацію про сімейний стан.

Згодом заяву повернули без виконання, запропонувавши подати повний пакет документів.

Вважаючи таку позицію незаконною, батько військовослужбовця звернувся до суду.

Зрештою, Чернівецький окружний адміністративний суд визнав протиправною бездіяльність ТЦК, який не провів обстеження сімейного стану військовослужбовця. А також  зобов’язав територіальний центр комплектування та соціальної підтримки провести обстеження сімейного стану військовослужбовця та скласти відповідний акт.

Нещодавно в Одесі суд визнав працівника ТЦК винним у недбалому ставленні до військової служби. Він навмисно вимкнув бодікамеру під час перевірки документів у військовозобов'язаних.

Раніше суд розглянув справу щодо відмови ТЦК у відстрочці батькові трьох дітей. Рішення про відмову у наданні відстрочки визнали протиправним та скасували.

Крім того, на Полтавщині розслідували справу щодо незаконного зняття чоловіка "з розшуку". Ймовірно, що він має родинні зв'язки з однією зі співробітниць ТЦК.

Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
