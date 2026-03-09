Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Суд обязал ТЦК проверить обстоятельства семьи военного

Суд обязал ТЦК проверить обстоятельства семьи военного

Ua ru
Дата публикации 9 марта 2026 11:01
Суд обязал ТЦК провести проверку семейных обстоятельств военного
Работники ТЦК и судья. Фото: Черкасский областной ТЦК/Facebook. Коллаж: Новини.LIVE

В Черновцах суд обязал ТЦК провести проверку семейных обстоятельств военного. Как известно, отец военнослужащего имеет инвалидность и обращался в ТЦК с заявлением о проверке семейных обстоятельств, однако получил отказ.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

Реклама
Читайте также:

ТЦК отказал отцу военного в проверке семейных обстоятельств

В суд обратился отец военнослужащего, призванного на военную службу по мобилизации и направленного в одну из воинских частей. Истец является лицом с инвалидностью I группы подгруппы Б.

В октябре 2025 года он подал в ТЦК заявление с просьбой провести обследование семейного положения его сына и составить соответствующий акт по месту жительства.

Такой акт является одним из документов, который может подтверждать семейные обстоятельства для увольнения военнослужащего с военной службы, в частности в случае необходимости постоянного ухода за родителями с инвалидностью.

Однако ТЦК отказал в проведении проверки. В ответе на обращение отмечалось, что заявитель не предоставил выписок из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан, подтверждающих отсутствие других детей и информацию о семейном положении.

Впоследствии заявление вернули без исполнения, предложив подать полный пакет документов.

Считая такую позицию незаконной, отец военнослужащего обратился в суд.

В конце концов, Черновицкий окружной административный суд признал противоправной бездеятельность ТЦК, который не провел обследование семейного положения военнослужащего. А также обязал территориальный центр комплектования и социальной поддержки провести обследование семейного положения военнослужащего и составить соответствующий акт.

Недавно в Одессе суд признал работника ТЦК виновным в халатном отношении к военной службе. Он намеренно выключил бодикамеру во время проверки документов у военнообязанных.

Ранее суд рассмотрел дело об отказе ТЦК в отсрочке отцу троих детей. Решение об отказе в предоставлении отсрочки признали противоправным и отменили.

Кроме того, на Полтавщине расследовали дело о незаконном снятии мужчины "из розыска". Вероятно, что он имеет родственные связи с одной из сотрудниц ТЦК.

мобилизация война в Украине ТЦК и СП судебные решения украинские военные
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации