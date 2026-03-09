Работники ТЦК и судья. Фото: Черкасский областной ТЦК/Facebook. Коллаж: Новини.LIVE

В Черновцах суд обязал ТЦК провести проверку семейных обстоятельств военного. Как известно, отец военнослужащего имеет инвалидность и обращался в ТЦК с заявлением о проверке семейных обстоятельств, однако получил отказ.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Единый государственный реестр судебных решений.

ТЦК отказал отцу военного в проверке семейных обстоятельств

В суд обратился отец военнослужащего, призванного на военную службу по мобилизации и направленного в одну из воинских частей. Истец является лицом с инвалидностью I группы подгруппы Б.

В октябре 2025 года он подал в ТЦК заявление с просьбой провести обследование семейного положения его сына и составить соответствующий акт по месту жительства.

Такой акт является одним из документов, который может подтверждать семейные обстоятельства для увольнения военнослужащего с военной службы, в частности в случае необходимости постоянного ухода за родителями с инвалидностью.

Однако ТЦК отказал в проведении проверки. В ответе на обращение отмечалось, что заявитель не предоставил выписок из Государственного реестра актов гражданского состояния граждан, подтверждающих отсутствие других детей и информацию о семейном положении.

Впоследствии заявление вернули без исполнения, предложив подать полный пакет документов.

Считая такую позицию незаконной, отец военнослужащего обратился в суд.

В конце концов, Черновицкий окружной административный суд признал противоправной бездеятельность ТЦК, который не провел обследование семейного положения военнослужащего. А также обязал территориальный центр комплектования и социальной поддержки провести обследование семейного положения военнослужащего и составить соответствующий акт.

Недавно в Одессе суд признал работника ТЦК виновным в халатном отношении к военной службе. Он намеренно выключил бодикамеру во время проверки документов у военнообязанных.

Ранее суд рассмотрел дело об отказе ТЦК в отсрочке отцу троих детей. Решение об отказе в предоставлении отсрочки признали противоправным и отменили.

Кроме того, на Полтавщине расследовали дело о незаконном снятии мужчины "из розыска". Вероятно, что он имеет родственные связи с одной из сотрудниц ТЦК.