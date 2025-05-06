Відстрочка від мобілізації — як не бути мобілізованим під час суду

Громадяни в ТЦК. Фото: Одеський ТЦК

Для того, аби, подавши скаргу до суду через відмову у відстрочці, не бути мобілізованим, військовозобов’язаний громадянин має подати до суду ще одну заяву. Саме це заява на час розгляду заблокує можливість мобілізаційних дій з боку ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Мобілізація під час розгляду скарги

Військовозобов’язаний громадянин, якому відмовили у відстрочці, може оскаржити це рішення в судовому порядку.

Але під час цього процесу його можуть мобілізувати.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, як зробити так, аби під час судового розгляду скарги військовозобов’язаного не мобілізували.

"Суд може тривати мінімум три місяці. Єдине, що у даному випадку зупинить Вашу мобілізацію — це заява про забезпечення позову", — зазначив юрист.

Як заблокувати мобілізацію від ТЦК

Айвазян наголосив, що завдяки цьому кроку військовозобов’язаного позивача дії територіального центру комплектування будуть заблоковані.

"Така заява відповідно до якої суд упродовж двох днів постановить ухвалу про забезпечення позову, а саме заборонить ТЦК, у якому Ви перебуваєте на обліку, Вас мобілізовувати до винесення рішення по справі", — запевнив адвокат.

Нагадаємо, ми писали про те, коли ТЦК та СП може подати позов до суду проти військовозобов’язаного громадянина.

Додамо, ми повідомляли про те, як карається перевищення повноважень територіальним центром комплектування.