Отсрочка от мобилизации — как не быть мобилизованным во время суда

Граждане в ТЦК. Фото: Одесский ТЦК

Для того, чтобы, подав жалобу в суд из-за отказа в отсрочке, не быть мобилизованным, военнообязанный гражданин должен подать в суд еще одно заявление. Именно это заявление на время рассмотрения заблокирует возможность мобилизационных действий со стороны ТЦК.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Мобилизация во время рассмотрения жалобы

Военнообязанный гражданин, которому отказали в отсрочке, может обжаловать это решение в судебном порядке.

Но во время этого процесса его могут мобилизовать.

Адвокат Юрий Айвазян объяснил, как сделать так, чтобы во время судебного рассмотрения жалобы военнообязанного не мобилизовали.

"Суд может длиться минимум три месяца. Единственное, что в данном случае остановит Вашу мобилизацию — это заявление об обеспечении иска", — отметил юрист.

Как заблокировать мобилизацию от ТЦК

Айвазян отметил, что благодаря этому шагу военнообязанного истца действия территориального центра комплектования будут заблокированы.

"Такое заявление в соответствии с которым суд в течение двух дней постановит постановление об обеспечении иска, а именно запретит ТЦК, в котором Вы состоите на учете, Вас мобилизовать до вынесения решения по делу", — заверил адвокат.

Напомним, мы писали о том, когда ТЦК и СП может подать иск в суд против военнообязанного гражданина.

Добавим, мы сообщали о том, как наказывается превышение полномочий территориальным центром комплектования.