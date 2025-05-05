Адвокат заявив, що в Україні бракує вироків представникам ТЦК та СП

Працівники ТЦК та СП саджають чоловіка в бусик. Фото ілюстративне: скриншот відео

Скарг на дії військовослужбовців ТЦК та СП надходить чимало. А от випадків притягнення працівників військкомату до відповідальності поки що бракує.

Про це ефірі Вечір.LIVE в неділю, 4 травня, повідомив адвокат Ростислав Кравець.

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За словами правознавця, прикладів реального покарання за зловживання під час мобілізації наразі обмаль.

"Я зустрічав декілька було справ про притягнення керівників ТЦК до адмінвідповідальності. [...] Пан Лубінець вважає, що покращилась ситуацію з правоохоронними органами. Насправді, ні", — заявив Кравець.

Нагадаємо, за словами омбудсмена із прав людини Дмитра Лубінця, упродовж 2024 року зареєстрували понад півтори тисячі скарг на представників ТЦК та СП. Йшлося про порушення прав військовозобов'язаних під час здійснення мобілізації.

Також ми повідомляли, що ТЦК та СП може оштрафувати навіть тих військовозобов'язаних, які перебувають за кордоном. За ігнорування цього покарання на чоловіків може чекати блокування рахунків і затримання в разі повернення в Україну.