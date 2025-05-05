Адвокат заявил, что в Украине не хватает приговоров представителям ТЦК и СП

Работники ТЦК и СП сажают мужчину в бусик. Фото иллюстративное: скриншот видео

Жалоб на действия военнослужащих ТЦК и СП поступает немало. А вот случаев привлечения работников военкомата к ответственности пока не хватает.

Об этом в эфире Вечір.LIVE в воскресенье, 4 мая, сообщил адвокат Ростислав Кравец.

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По словам правоведа, примеров реального наказания за злоупотребления во время мобилизации пока мало.

"Я встречал несколько было дел о привлечении руководителей ТЦК к админответственности. [...] Господин Лубинец считает, что улучшилась ситуация с правоохранительными органами. На самом деле, нет", — заявил Кравец.

Напомним, по словам омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца, в течение 2024 года зарегистрировали более полутора тысячи жалоб на представителей ТЦК и СП. Речь шла о нарушении прав военнообязанных при осуществлении мобилизации.

Также мы сообщали, что ТЦК и СП может оштрафовать даже тех военнообязанных, которые находятся за рубежом. За игнорирование этого наказания мужчин может ждать блокировка счетов и задержание в случае возвращения в Украину.