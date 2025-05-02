Упродовж 2024 року омбудсмен отримав понад півтори тисячі скарг на працівників ТЦК та СП

Працівники ТЦК силоміць саджають чоловіка в автобус. Фото ілюстративне: скриншот

Упродовж 2024 року в Офісі омбудсмена зареєстрували 1 560 скарг на представників ТЦК та СП. Йшлося про порушення прав людей під час виконання мобілізаційних заходів.

Про це під час виступу в парламенті з щорічною доповіддю про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні повідомив Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець.

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На думку омбудсмена, ситуація з порушенням прав військовозобов'язаних під час мобілізаційних заходів упродовж 2024 року погіршилася.

"Я отримав 1560 звернень від громадян України, які вважали, що їхні права порушені під час мобілізаційних заходів. Так, у нас дійсно, на мій погляд, погіршилася ситуація. У нас уперше у 2024 році був офіційно недопуск моїх працівників до людини, яка, на мій погляд, потребувала термінового захисту прав", — заявив Лубінець.

Щоправда, реакція Міноборони та правоохоронних органів на подібні порушення стала більш рішучою: відкривають кримінальні провадження.

"Бачу, що всі, хто порушують права людини, роблять це в незаконний спосіб. Прийде точно час, коли вони отримають юридичну оцінку своїх дій", — підсумував Лубінець.

Нагадаємо, житель Івано-Франківської області поширював у Viber-групі інформацію про блокпости ТЦК та СП. Йому призначили покарання у вигляді двох років умовного терміну.

Раніше ми повідомляли, що штрафи за порушення військового обліку можна сплачувати онлайн. Для цього знадобиться мобільний застосунок "Резерв+".