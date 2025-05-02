В течение 2024 года омбудсмен получил более полутора тысяч жалоб на работников ТЦК и СП

Работники ТЦК силой сажают мужчину в автобус. Фото иллюстративное: скриншот

В течение 2024 года в Офисе омбудсмена зарегистрировали 1 560 жалоб на представителей ТЦК и СП. Речь шла о нарушении прав людей во время выполнения мобилизационных мероприятий.

Об этом во время выступления в парламенте с ежегодным докладом о состоянии соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина в Украине сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

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По мнению омбудсмена, ситуация с нарушением прав военнообязанных во время мобилизационных мероприятий в течение 2024 года ухудшилась.

"Я получил 1560 обращений от граждан Украины, которые считали, что их права нарушены во время мобилизационных мероприятий. Да, у нас действительно, на мой взгляд, ухудшилась ситуация. У нас впервые в 2024 году был официально недопуск моих работников к человеку, который, на мой взгляд, нуждался в срочной защите прав", — заявил Лубинец.

Правда, реакция Минобороны и правоохранительных органов на подобные нарушения стала более решительной: открывают уголовные производства.

"Вижу, что все, кто нарушают права человека, делают это незаконным способом. Придет точно время, когда они получат юридическую оценку своих действий", — подытожил Лубинец.

Напомним, житель Ивано-Франковской области распространял в Viber-группе информацию о блокпостах ТЦК и СП. Ему назначили наказание в виде двух лет условного срока.

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