Суд у Полтаві скасував штраф ТЦК у 17 тисяч грн, але не повернув чоловікові гроші

Представник ТЦК у суді. Фото ілюстративне: www.ukrinform.ua

Київський районний суд міста Полтави скасував штраф у розмірі 17 тисяч гривень, накладений на військовозобов’язаного за неявку за повісткою, оскільки територіальний центр комплектування та соціальної підтримки не довів належного оповіщення чоловіка. До цього він сплатив 8 500 гривень, щоб прибрати порушення в застосунку "Резерв+" та отримати можливість оформити бронювання. Водночас суд відмовив у поверненні цих коштів.

Про це йдеться у матеріалі справи, інформує Новини.LIVE.

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Чому чоловік сплатив штраф ТЦК

Як ідеться в матеріалах справи, 4 вересня 2026 року ТЦК виніс постанову про притягнення чоловіка до адміністративної відповідальності за частиною третьою статті 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Йому призначили штраф у розмірі 17 тисяч гривень за неприбуття за викликом до територіального центру комплектування.

Чоловік стверджував, що не отримував повістки ані особисто, ані поштою, ані іншим способом. Він також зазначав, що в постанові не було конкретних даних про повістку, дату та час виклику, місце прибуття й докази вручення документа.

Водночас 1 вересня він подав через електронний кабінет заяву про визнання порушення та згоду на притягнення до адміністративної відповідальності без його участі. За поясненнями позивача, це було потрібно, щоб усунути порушення, яке відображалося в застосунку "Резерв+", і продовжити процедуру працевлаштування та бронювання.

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Після винесення постанови чоловік сплатив 8 500 гривень — половину суми штрафу. Згодом він звернувся до суду, вимагаючи скасувати постанову, закрити провадження та повернути сплачені кошти.

Чому суд скасував постанову ТЦК

Під час розгляду справи суд встановив, що ТЦК не надав доказів належного оповіщення чоловіка про виклик. Зокрема, у матеріалах не було підтверджень отримання повістки, її належного вручення через поштового оператора або відмови від отримання.

Суд також звернув увагу на недоліки постанови. У ній не зазначили достатніх відомостей, які дозволяли б встановити обставини правопорушення, зокрема конкретні дані про повістку, дату виклику та місце, куди мав прибути чоловік.

Суд наголосив, що сам запис у державному реєстрі про неявку не доводить належного виклику та вини військовозобов’язаного. Відповідно до законодавства, обов’язок довести правомірність рішення покладається на суб’єкта владних повноважень.

У результаті суд дійшов висновку, що склад адміністративного правопорушення не доведений. Постанову ТЦК скасували, а провадження у справі закрили.

Чому чоловікові не повернули 8 500 гривень

Попри скасування штрафу, суд відмовив у задоволенні вимоги про повернення сплачених 8 500 гривень. Суд зазначив, що в межах цього провадження положення статті 286 Кодексу адміністративного судочинства України не дають підстав зобов’язати ТЦК повернути кошти.

Проте, рішення може бути оскаржене до Другого апеляційного адміністративного суду протягом десяти днів із дня проголошення.

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