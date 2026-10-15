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Главная ТЦК Суд отменил штраф ТЦК в размере 8 500 грн, но отказался возвращать деньги

Суд отменил штраф ТЦК в размере 8 500 грн, но отказался возвращать деньги

Ua ru
15 октября 2026 10:02
Суд в Полтаве отменил штраф ТЦК в размере 17 тысяч гривен, но не вернул мужчине деньги
Представитель ТЦК в суде. Иллюстративное фото: www.ukrinform.ua

Киевский районный суд города Полтавы отменил штраф в размере 17 тысяч гривен, наложенный на военнообязанного за неявку по повестке, поскольку территориальный центр комплектования и социальной поддержки не доказал надлежащее уведомление мужчины. До этого он уплатил 8 500 гривен, чтобы устранить нарушение в приложении "Резерв+" и получить возможность оформить бронирование. В то же время суд отказал в возврате этих средств.

Об этом говорится в материалах дела, сообщает Новини.LIVE.

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Почему мужчина уплатил штраф ТЦК

Как следует из материалов дела, 4 сентября 2026 года ТЦК вынес постановление о привлечении мужчины к административной ответственности по части третьей статьи 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Ему назначили штраф в размере 17 тысяч гривен за неявку по вызову в территориальный центр комплектования.

Мужчина утверждал, что не получал повестку ни лично, ни по почте, ни иным способом. Он также отмечал, что в постановлении не было конкретных данных о повестке, дате и времени вызова, месте явки и доказательствах вручения документа.

В то же время 1 сентября он подал через электронный кабинет заявление о признании нарушения и согласии на привлечение к административной ответственности без его участия. По объяснениям истца, это было необходимо для устранения нарушения, отображавшегося в приложении "Резерв+", и продолжения процедуры трудоустройства и бронирования.

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После вынесения постановления мужчина уплатил 8 500 гривен — половину суммы штрафа. Впоследствии он обратился в суд с требованием отменить постановление, прекратить производство по делу и вернуть уплаченные средства.

Почему суд отменил постановление ТЦК

В ходе рассмотрения дела суд установил, что ТЦК не предоставил доказательств надлежащего уведомления мужчины о вызове. В частности, в материалах не было подтверждений получения повестки, её надлежащей доставки почтовым оператором или отказа от получения.

Суд также обратил внимание на недостатки постановления. В нем не были указаны достаточные сведения, которые позволили бы установить обстоятельства правонарушения , в частности конкретные данные о повестке, дате вызова и месте, куда должен был прибыть мужчина.

Суд подчеркнул, что сама запись в государственном реестре о неявке не доказывает надлежащего вызова и вины военнообязанного. В соответствии с законодательством, обязанность доказать правомерность решения возлагается на субъект властных полномочий.

В результате суд пришел к выводу, что состав административного правонарушения не доказан. Постановление ТЦК было отменено, а производство по делу прекращено.

Почему мужчине не вернули 8 500 гривен

Несмотря на отмену штрафа, суд отказал в удовлетворении требования о возврате уплаченных 8 500 гривен. Суд отметил, что в рамках данного производства положения статьи 286 Кодекса административного судопроизводства Украины не дают оснований обязать ТЦК вернуть средства.

Однако решение может быть обжаловано в Второй апелляционный административный суд в течение десяти дней со дня его оглашения.

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суд штраф Полтава отсрочка ТЦК и СП
Кристина Павлова - редактор ленты новостей
Автор:
Кристина Павлова

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