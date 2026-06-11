Суд проти ТЦК: юрист назвав кращий спосіб

Співробітники територіального центру комплектування. Фото: "Суспільне Луцьк"

Якщо працівники територіального центру комплектування перевищують повноваження чи якось інакше порушують правила військового обліку, громадяни мають право подати на ТЦК скаргу. Це може бути як позов до суду, так і заява в Міноборони чи обласний ТЦК. Юристи пояснили, чому у деяких випадках заява до Міністерства оборони є кращим способом оскарження.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Діяльність ТЦК

Територіальні центри комплектування займаються процесами військового обліку та, у воєнний час, загальною чи частковою мобілізацією. Система ТЦК майже десять років тому замінила військові комісаріати радянського зразка.

Працівники ТЦК обробляють документи громадян, що перебувають на військовому обліку, та за потреби надсилають повістки. Крім того, в складі груп оповіщення представники ТЦК перевіряють документи громадян у публічних місцях.

У деяких випадках дії військовослужбовців ТЦК можуть виходити за рамки чинного законодавства. Тоді громадяни мають право оскаржити ці дії.

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Іноді краще писати скаргу в Міноборони

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився можливістю оскарження дій ТЦК. Чоловік зазначив, що він подав заяву про зняття штрафу, але у центрі комплектування відмовили.

Адвокат Юрій Айвазян, коментуючи цю ситуацію, наголосив, що варіантів для оскарження дій ТЦК є декілька. Це може бути як позасудовий, так судовий варіант подачі скарги.

Айвазян підкреслив, що позасудовий може бути кращим за заяву до суду: "Замість подання позову до адміністративного суду можна спробувати звернутися зі скаргою до ОТЦК чи вищих за рівнем установ (Генштаб, МОН тощо). В деяких випадках такий алгоритм дій працює так само ефективно, як і судовий, та забирає менше часу".

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що за три останні роки, з 2022 по 2025 рік, кількість скарг на дії ТЦК зросла у 340 разів.

Упродовж трьох років кількість звернень через порушення під час мобілізації стрімко зросла. У 2022 році було лише 18 скарг, тоді як тогоріч зареєстрували 6 127 звернень. Найчастіше люди скаржаться на перевищення повноважень працівниками ТЦК та СП.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, що в Офісі омбудсмена назвали кількість скарг на ТЦК у поточному, 2026 році.

Від початку поточного року до Офісу омбудсмена надійшли понад три тисячі скарг на працівників ТЦК та СП. Йдеться про прямі звернення громадян впродовж перших п'яти місяців року. Якщо ж враховувати ті порушення, які працівники Офісу омбудсмена виявили самостійно, цей показник можна помножити на три.