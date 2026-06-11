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Главная ТЦК Судебный процесс против ТЦК: юрист назвал лучший способ

Судебный процесс против ТЦК: юрист назвал лучший способ

Ua ru
Дата публикации 11 июня 2026 21:40
Судебный процесс против ТЦК: юрист назвал лучший способ
Сотрудники территориального центра комплектования. Фото: "Суспільне Луцк"

Если сотрудники территориального центра комплектования превышают свои полномочия или каким-либо иным образом нарушают правила воинского учета, граждане имеют право подать жалобу в ТЦК. Это может быть как иск в суд, так и заявление в Министерство обороны или областной ТЦК. Юристы объяснили, почему в некоторых случаях заявление в Министерство обороны является лучшим способом обжалования.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Деятельность ТЦК

Территориальные центры комплектования занимаются процессами воинского учета и, в военное время, общей или частичной мобилизацией. Система ТЦК почти десять лет назад заменила военные комиссариаты советского образца.

Сотрудники ТЦК обрабатывают документы граждан, состоящих на воинском учете, и при необходимости высылают повестки. Кроме того, в составе групп оповещения представители ТЦК проверяют документы граждан в общественных местах.

В некоторых случаях действия военнослужащих ТЦК могут выходить за рамки действующего законодательства. Тогда граждане имеют право обжаловать эти действия.

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Иногда лучше писать жалобу в Минобороны

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался возможностью обжалования действий ТЦК. Мужчина отметил, что он подал заявление о снятии штрафа, но в центре комплектования ему отказали.

Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, подчеркнул, что вариантов для обжалования действий ТЦК есть несколько. Это может быть как внесудебный, так и судебный вариант подачи жалобы.

Айвазян подчеркнул, что внесудебный вариант может быть лучше, чем обращение в суд: "Вместо подачи иска в административный суд можно попробовать обратиться с жалобой в ОТЦК или вышестоящие учреждения (Генштаб, МОН и т. д.). В некоторых случаях такой алгоритм действий работает так же эффективно, как и судебный, и занимает меньше времени".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что за последние три года, с 2022 по 2025 год, количество жалоб на действия ТЦК выросло в 340 раз.

За три года количество обращений по поводу нарушений во время мобилизации стремительно выросло. В 2022 году было всего 18 жалоб, тогда как в прошлом году зарегистрировали 6 127 обращений. Чаще всего люди жалуются на превышение полномочий сотрудниками ТЦК и СП.

Добавим, что Новини.LIVE сообщали о том, что в Офисе омбудсмена назвали количество жалоб на ТЦК в текущем, 2026 году.

С начала текущего года в Офис омбудсмена поступило более трех тысяч жалоб на сотрудников ТЦК и СП. Речь идет о прямых обращениях граждан в течение первых пяти месяцев года. Если же учитывать те нарушения, которые сотрудники Офиса омбудсмена выявили самостоятельно, этот показатель можно умножить на три.

Минобороны суд ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
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