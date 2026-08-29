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Головна ТЦК Суд покарав працівника ТЦК, який видаляв чоловіків із розшуку

Суд покарав працівника ТЦК, який видаляв чоловіків із розшуку

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29 серпня 2026 10:02
На Франківщині працівник ТЦК за гроші видаляв чоловіків із розшуку
Працівник ТЦК із блокнотом у руках. Фото: Черкаський ТЦК та СП

Івано-Франківський суд виніс вирок військовослужбовцю ТЦК та СП за нелегальне видалення даних призовників із державного електронного реєстру. Оператор районного територіального центру комплектування погодився за грошову винагороду списати кількох чоловіків із розшукової бази військовозобов'язаних. Попри доведену провину у фінансових махінаціях, підсудний відбувся лише адміністративним стягненням.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційний вирок Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області.

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Видалення даних за хабар

Посадовець використовував свій персональний службовий доступ до закритих цифрових баз  задля особистого незаконного збагачення. Зловмисник пообіцяв допомогти знайомим уникнути мобілізації шляхом коригування інформації у системі "Оберіг".

"29 квітня 2026 року підсудний під час телефонної розмови прийняв пропозицію отримати неправомірну вигоду в сумі 9 тисяч доларів, що згідно з офіційним курсом НБУ становить 396 тисяч 661 гривню 50 копійок", — йдеться у матеріалах розслідування.

Згодом старший сержант надіслав замовникам мобільні знімки екрана на підтвердження успішного виконання послуги для двох чоловіків.

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М'який вирок суду

Під час судових засідань фігурант повністю підтвердив усі факти отримання грошей. Судді врахували, що чоловік має другу групу інвалідності та самостійно утримує неповнолітню дитину, а також формально не є керівною особою.

Калуський міськрайонний суд кваліфікував його дії як прийняття хабаря працівником установи, який не є службовою особою, та призначив штраф у розмірі 8 тисяч 500 гривень. Окрім цього, суд також скасував арешт на його майно.

Як писали Новини.LIVE раніше, у Верховній Раді підготовили законопроєкт №15459, в якому чітко прописані повноваження ТЦК під час вручення повісток та перевірки документів. Зокрема, працівникі ТЦК зобов'язані носити бодікамери, мати відеореєстратори в салонах транспорту, а також в жодному разі не мають застосовувати силу щодо військовозобов'язаних громадян.

Також ми писали, що Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позов вчителя трудового виховання, якого незаконно мобілізували попри офіційну відстрочку. Працівники ТЦК затримали вчителя, коли він прямував до школи і направили до військової частини у той же день.

суд Івано-Франківська область ТЦК та СП реєстр Оберіг судові рішення
Олександр Шорохов - Редактор
Автор:
Олександр Шорохов

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