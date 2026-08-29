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Главная ТЦК Суд наказал сотрудника ТЦК, который удалял мужчин из розыска

Суд наказал сотрудника ТЦК, который удалял мужчин из розыска

Ua ru
29 августа 2026 10:02
В Франковской области сотрудник ТЦК за деньги снимал мужчин с розыска
Сотрудник ТЦК с блокнотом в руках. Фото: Черкасский ТЦК и СП

Ивано-Франковский суд вынес приговор военнослужащему ТЦК и СП за незаконное удаление данных призывников из государственного электронного реестра. Оператор районного территориального центра комплектования согласился за денежное вознаграждение списать нескольких мужчин из розыскной базы военнообязанных. Несмотря на доказанную вину в финансовых махинациях, подсудимый отделался лишь административным взысканием.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на официальный приговор Калушского городского районного суда Ивано-Франковской области.

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Удаление данных за взятку

Чиновник использовал свой персональный служебный доступ к закрытым цифровым базам для личного незаконного обогащения. Злоумышленник пообещал помочь знакомым избежать мобилизации путем корректировки информации в системе Оберіг.

"29 апреля 2026 года подсудимый во время телефонного разговора принял предложение получить неправомерную выгоду в сумме 9 тысяч долларов, что согласно официальному курсу НБУ составляет 396 тысяч 661 гривну 50 копеек", — говорится в материалах расследования.

Впоследствии старший сержант отправил заказчикам снимки экрана мобильного телефона в подтверждение успешного выполнения услуги для двух мужчин.

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Мягкий приговор суда

В ходе судебных заседаний фигурант полностью подтвердил все факты получения денег. Судьи учли, что мужчина имеет вторую группу инвалидности и самостоятельно содержит несовершеннолетнего ребенка, а также формально не является руководящим лицом.

Калушский горрайонный суд квалифицировал его действия как получение взятки работником учреждения, не являющимся должностным лицом, и назначил штраф в размере 8 тысяч 500 гривен. Кроме того, суд также отменил арест на его имущество.

Как ранее писали Новини.LIVE, в Верховной Раде подготовили законопроект № 15459, в котором четко прописаны полномочия ТЦК при вручении повесток и проверке документов. В частности, сотрудники ТЦК обязаны носить нательные камеры, иметь видеорегистраторы в салонах транспорта, а также ни в коем случае не должны применять силу в отношении военнообязанных граждан.

Также мы писали, что Львовский окружной административный суд удовлетворил иск учителя трудового воспитания, которого незаконно мобилизовали, несмотря на официальную отсрочку. Сотрудники ТЦК задержали учителя, когда он направлялся в школу, и отправили в воинскую часть в тот же день.

суд Ивано-Франковская область ТЦК и СП реестр Оберіг судебные решения
Александр Шорохов - Редактор
Автор:
Александр Шорохов

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