Мешканця Красилова засудили за поширення даних про ТЦК

32-річного мешканця міста Красилів визнали винним у поширенні інформації про діяльність військовослужбовців територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Чоловік створив онлайн-спільноту, де розміщував дані про місцезнаходження та пересування військових, закликаючи інших учасників долучатися.

Про це повідомила пресслужба Хмельницької обласної прокуратури.

Вирок мешканцю Красилова

Слідство встановило, що у січні цього року чоловік організував онлайн-групу, де публікував дані про пересування та розташування військовослужбовців ТЦК та СП. Він також закликав інших користувачів долучатися до поширення інформації. Ці дії кваліфіковані як перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.

"Суд визнав 32-річного мешканця Красилова винним та призначив йому покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з іспитовим строком на один рік і шість місяців", — уточнили у прокуратурі.

У відомстві також повідомили, що від початку 2025 року ухвалено вже вісім аналогічних вироків. Усі вони стосувалися мешканців Хмельницької області, які поширювали дані про роботу військових. Прокуратура наголосила, що подібні дії створюють реальну загрозу безпеці країни.

